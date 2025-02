Santo André busca vitória contra o São Bento para se aproximar do G-8

O Santo André tem uma nova oportunidade de se aproximar do G-8 no Campeonato Paulista da Série A-2, após um empate em 2 a 2 na rodada anterior contra o Ituano. A equipe, conhecida como Ramalhão, desloca-se até o interior do estado para enfrentar o São Bento, em um confronto marcado para as 19h30 desta quarta-feira (19), na cidade de Sorocaba.

Atualmente ocupando a décima posição na tabela, o Santo André soma 12 pontos, apenas dois a menos que o Ituano, que é o primeiro time dentro da zona de classificação para as fases eliminatórias. Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Grande ABC chega com a expectativa de conquistar os três pontos, especialmente considerando que o São Bento apresenta uma campanha abaixo das expectativas, situando-se na 15ª posição e com apenas nove pontos, próximo à zona de rebaixamento.

Desfalque importante para o Ramalhão

No entanto, o técnico Gilson Kleina enfrentará um desafio adicional nesta partida, pois não poderá contar com o volante Nelsinho, que está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. A ausência do jogador pode impactar as estratégias da equipe durante o jogo.

A expectativa é alta entre os torcedores do Ramalhão, que aguardam uma performance sólida do time para garantir a ascensão na tabela e manter viva a esperança de classificação para os playoffs do campeonato.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.