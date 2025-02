Ramalhão realiza treino tático e finaliza preparação para enfrentar o Ituano

O Santo André realizou seu último treino na manhã desta sexta-feira (14/02), no estádio Bruno José Daniel, e concluiu a preparação para o confronto contra o Ituano, que acontecerá no sábado (15/02), às 15h, pela décima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

O treinamento de hoje consistiu em uma série de atividades físicas, técnicas e táticas, com foco específico nas cobranças de bolas paradas. Durante a atividade, o treinador Gilson Kleina também proporcionou diversas orientações sobre o adversário, com o objetivo de ajustar o posicionamento e as estratégias do time. Para encerrar a preparação, os jogadores participaram de um recreativo, o famoso rachão, que proporcionou um momento de descontração e integração entre os atletas.

Para o duelo contra o Ituano, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com o goleiro Carlão e o atacante Ariel, ambos suspensos devido ao terceiro cartão amarelo. Além deles, os zagueiros Henrique Cayres e Joanderson seguem em tratamento no Departamento Médico, o que os impede de reforçar a equipe.

Santo André e Ituano se enfrentam neste sábado (15/02), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel. O confronto será transmitido pela TV Cultura e pelo canal do Paulistão no Youtube.