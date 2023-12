Santo André abre edital para empresas interessadas no Clube de Descontos do Servidor

A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Inovação e Administração e com apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, está com edital de credenciamento aberto até dia 22 de dezembro para as empresas interessadas em participar do recém-lançado Clube de Descontos do Servidor Andreense.

A iniciativa visa proporcionar descontos e/ou benefícios na aquisição dos produtos e prestações de serviços aos mais de 19 mil servidores públicos municipais de Santo André entre ativos, inativos e pensionistas, podendo ser estendidos a parentes de até 2º grau.

Com a iniciativa, a Prefeitura espera fomentar o comércio da região, promovendo a divulgação da empresa credenciada no programa, bem como as regras de extensão dos benefícios e o endereço do estabelecimento, no Portal do Servidor e também por meio de informativos enviados por e-mail corporativo.

De acordo com o secretário de Inovação e Administração de Santo André, Pedro Seno, a iniciativa deve valorizar os servidores e ainda fomentar o comércio. “O Clube de Descontos é uma ótima oportunidade para as empresas da cidade ofertarem produtos e serviços para os mais de 19 mil servidores andreenses, que também ganham acessando estes produtos e serviços a preços diferenciados, sem nenhum tipo de custo ao erário. Assim, valorizamos tanto os servidores públicos quanto a economia local”, disse Seno.

Podem participar do credenciamento: academias; lojas de acessórios de informática; alimentação (bares e restaurantes); assistência e manutenção de dispositivos móveis de informática; beleza e estética; calçados (adultos e infantil); eletrodomésticos; eletroeletrônicos; estacionamentos; farmácias e drogarias; livrarias; loja de departamentos (rede de varejo); mercados e hipermercados; produtos e serviços automotivos; produtos para os pets; vestuário (adultos e infantil).

As empresas interessadas em se credenciar no Clube de Descontos deve se cadastrar seguindo as questões dispostas no edital disponível no site http://acesse.santoandre.br/clubededescontos.

Consultas e esclarecimentos podem ser requeridos nos endereços eletrônicos indicados: administracao@santoandre.sp.gov.br ou pelo telefone: 4433- 0301 (Elaine ou Denise).