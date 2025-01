Santo André abre 250 vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional

A Escola de Ouro Andreense está com 250 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas de atuação.

As aulas terão início no dia 3 de fevereiro e são realizadas nos períodos manhã e tarde em polos de ensinos descentralizados, como Craisa, CPFP João Amazonas e Associação de Moradores do Jardim Santo André. Os cursos têm duração de 7 a 20 dias.

Entre as opções de cursos estão disponíveis maquiagem, depilação, massagem relaxante, manicure e pedicure, assistente de cabeleireiro, designer de sobrancelhas, costura I, costura II, oficina de artesanato, cartonagem e confeitaria.

“Agora, temos 250 novas vagas disponíveis para aqueles que desejam explorar novas oportunidades profissionais. Os cursos são gratuitos e oferecidos em diversas regiões da cidade, com o objetivo de promover capacitação e preparar os munícipes para enfrentar novos desafios, procurar uma nova posição no mercado de trabalho ou até mesmo começar seu próprio empreendimento”, afirma o prefeito Gilvan Junior.

Desde sua criação, em 2019, 70 mil pessoas já passaram pela Escola de Ouro, que emitiu mais de 91 mil certificados.

“Os cursos de capacitação profissional da Escola de Ouro são uma ótima oportunidade para quem deseja mudar de área de atuação, está em busca de recolocação profissional ou deseja investir no próprio negócio”, acrescenta a secretária de Assistência Social de Santo André, Ana Claudia de Fabris.

Mais informações estão disponíveis no site.