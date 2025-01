Estácio oferece mais de 24 mil vagas em cursos gratuitos

No cenário atual, onde a dinâmica do mercado de trabalho exige constante atualização e aquisição de novas habilidades, as férias no final de ano surgem como uma excelente oportunidade para investir em educação. Os cursos de férias se destacam como uma ferramenta essencial para aprimorar conhecimentos em diversas áreas, oferecendo uma chance de ampliar horizontes, desenvolver competências e se preparar para os novos desafios da carreira profissional.

Diante desse cenário, a Estácio anuncia a abertura de mais de 24 mil vagas para os cursos de férias de final de ano, com aulas 100% presenciais e gratuitas. São mais de 650 opções, de curta duração, em Tecnologia, Gestão, Marketing, Finanças e Saúde, disponíveis entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

Os cursos abrangem os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, com o intuito de ajudar a população local a desenvolver novas habilidades práticas e se preparar para o mercado de trabalho. Após a conclusão, todos os participantes irão receber um certificado oficial da Estácio. Para obter mais informações, basta acessar o site clicando aqui.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência transformadora durante o período de recesso, na qual os estudantes podem contar com conteúdos relevantes, professores didáticos e um formato intensivo, que inclui de um a quatro encontros presenciais. “Os cursos de férias da Estácio são uma excelente oportunidade para quem busca acelerar o desenvolvimento profissional de forma prática e direcionada. É uma chance de se destacar no mercado de trabalho com novas competências e certificações reconhecidas”, afirma Juliana Pereira, gerente comercial regional da Estácio.

As vagas são limitadas e, em caso de desistências, os candidatos em lista de espera são acionados para garantir o aproveitamento máximo das turmas. A Estácio reafirma o compromisso em levar educação de qualidade a quem deseja explorar novas áreas e valorizar o currículo. Para realizar a inscrição, acesse o site clicando aqui.