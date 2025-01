Santander Universidades disponibiliza 10 mil bolsas para aprender Linux

O Santander Open Academy, em parceria com a DIO, plataforma gratuita de educação e empregabilidade tech, lançam o curso Linux para Iniciantes, com 10 mil bolsas gratuitas para capacitar novos talentos em tecnologia. A experiência educacional irá formar profissionais no uso de um dos sistemas operacionais mais utilizados no mercado, com um bootcamp de 30 horas de aprendizado, prático e teórico, em Linux e infraestrutura de TI. Os interessados devem se inscrever até 16 de fevereiro deste ano pela plataforma Santander Open Academy.



O bootcamp oferece uma grade completa com conceitos fundamentais de Linux; manipulação de arquivos e gerenciamento de usuários; scripts e automação; e criação de servidores web e utilização do Docker, ferramenta que facilita o desenvolvimento, implantação e execução de aplicações.

“A inciativa do Santander Universidades vai capacitar entusiastas de um dos sistemas operacionais mais usados no mundo da programação, fomentando o aprendizado, a inclusão e o desenvolvimento de talentos alinhados às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo” diz Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil.



“É mais um marco importante na parceria entre Santander e DIO que traz esse conteúdo inédito para profissionais iniciantes aprenderem Linux”, comenta Iglá Generoso, CEO da DIO.



O curso inclui quatro desafios de projetos em tempo real, mentorias e lives ao com especialistas da DIO com total de mais de 5 horas de conteúdo ao vivo, que irão abordar a importância de aprender Linux para a carreira e os principais comandos que todo profissional de tecnologia deveria conhecer. Ao final de cada módulo, os participantes recebem uma certificação que pode ser usada como horas complementares.



As inscrições podem ser feitas até 16 de fevereiro deste ano na plataforma Santander Open Academy através do link: Link. Não é necessário ser cliente do Banco e ter experiência prévia em programação para participar.