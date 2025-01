Santa Catarina Registra 1.315 Deslocados Devido a Chuvas Intensas

O estado de Santa Catarina enfrenta uma situação crítica, com 1.315 pessoas fora de suas residências em decorrência das fortes chuvas que têm afetado a região desde a última quinta-feira, 16 de novembro. Os dados foram atualizados pela Defesa Civil na manhã deste sábado, 18 de novembro.

Entre os deslocados, 995 indivíduos estão classificados como desalojados, ou seja, estão abrigados temporariamente na casa de amigos ou parentes. Outras 320 pessoas encontram-se desabrigadas, sendo acolhidas em abrigos públicos destinados a situações de emergência.

Os números atuais representam uma queda significativa em comparação ao boletim anterior, divulgado na sexta-feira à noite, quando o total de pessoas fora de casa alcançava 2.559, incluindo 1.520 desalojados e 1.039 desabrigados.

A região mais impactada pelas chuvas intensas inclui a Grande Florianópolis e o litoral norte do estado. Até o momento, foi confirmada uma morte relacionada aos eventos climáticos. O Corpo de Bombeiros Militar localizou o corpo de um pescador de 72 anos, identificado como José Adalberto Sagas, na manhã da última sexta-feira. Ele estava desaparecido desde que saiu para pescar na praia de Palmas e não retornou. Acredita-se que sua embarcação tenha sido levada pela força das águas.

O relatório da Defesa Civil também indica que 13 municípios do estado estão em situação de emergência, mantendo o mesmo número registrado no comunicado anterior. As cidades afetadas incluem Florianópolis e Balneário Camboriú, além de Camboriú, Tijucas, Biguaçu, Porto Belo, Ilhota, São José, Palhoça, Governador Celso Ramos, Itapema, São Pedro de Alcântara e Gaspar.

Em um panorama mais amplo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou sobre a possibilidade de chuvas intensas em 22 unidades federativas do Brasil neste sábado, incluindo São Paulo. O estado de Santa Catarina está entre as áreas monitoradas pelo Inmet. O vizinho Rio Grande do Sul não apenas enfrenta alerta para chuvas intensas, mas também um aviso referente a uma onda de calor.