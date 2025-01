Santa Catarina Enfrenta Tempestades Severas e Situação de Emergência

Na última quinta-feira, dia 16, diversos municípios de Santa Catarina enfrentaram severas condições climáticas devido a fortes temporais. A previsão indica que essa situação se repetirá nesta sexta-feira, dia 17, com atenção especial voltada para a faixa litorânea do estado, incluindo as cidades de Florianópolis e Balneário Camboriú.

Até o encerramento da quinta-feira, quatro cidades catarinenses haviam declarado estado de emergência. Além de Balneário Camboriú, os municípios vizinhos como Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu e Florianópolis também se encontravam em situação crítica.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para a região costeira, alertando sobre o alto risco de tempestades até a manhã desta sexta. Espera-se que as chuvas acumuladas cheguem a mais de 100 mm durante o dia.

De acordo com as previsões do Inmet, a área litorânea está sob grave risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos nas encostas. Além disso, o instituto mantém um alerta laranja para chuvas acumuladas nos litorais catarinense e paranaense, onde os volumes de precipitação podem variar entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 a 100 mm ao longo do dia.

A Defesa Civil do estado reforça que as chuvas continuarão a ser persistentes durante a madrugada desta sexta-feira, aumentando o risco de alagamentos e enxurradas ao longo da costa.

Em um comunicado oficial, a Defesa Civil destacou: “A partir da tarde desta sexta-feira, espera-se a formação de temporais isolados que podem provocar raios, rajadas de vento e até granizo. Os impactos são esperados principalmente nas regiões dos Planaltos e do Litoral, com maior probabilidade de destelhamentos e danos à infraestrutura elétrica.”

Dados da Epagri-Ciram revelam que até o final da tarde da quinta-feira foram registrados acumulados significativos de chuva: 305 mm em Tijucas, 270 mm em Florianópolis, 138 mm em São José, 131 mm em Balneário Camboriú e 103 mm em São João Batista.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina reportou até as 20h um total de 234 ocorrências relacionadas às chuvas em 23 municípios. No total, foram atendidas 437 pessoas afetadas pelas intempéries. Entre os registros estão resgates de vítimas ilhadas e pequenos deslizamentos.

A quantidade de desalojados chegou a 180 pessoas, sendo Camboriú o município mais afetado com 100 desalojados, seguido por Porto Belo com 30 e Itapema com 50, conforme informações da Defesa Civil.

O Climatempo adverte que essa área instável não deverá se expandir para outras partes do litoral sul do Brasil; no entanto, o litoral norte catarinense e o Vale do Itajaí devem permanecer em alerta para um aumento considerável nas precipitações nas próximas horas. Há potencial elevado para alagamentos significativos.

Os especialistas do Climatempo esclarecem que as chuvas intensas são resultado da interação entre uma circulação ciclônica de ventos localizada cerca de 5 km acima do nível do mar sobre o Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina. Essa condição é complementada por ventos intensos que sopram na direção nordeste na costa catarinense, favorecendo a formação de grandes volumes de umidade na região. Ventos fortes em altitudes superiores também contribuem para sustentar essas áreas de instabilidade.