Sandra Pêra canta Belchior em show gratuito, no Centro Cultural São Paulo

Em turnê por diversas cidades brasileiras, o show “Sandra Pêra em Belchior” leva o título do segundo álbum solo da cantora, compositora, atriz e diretora Sandra Pêra (lançado pela Biscoito Fino), no qual interpreta uma seleção de clássicos do compositor Belchior.

Amiga de Belchior, a ex-Frenética escolheu cantar o compositor cearense no álbum que marcou a sua volta ao estúdio, depois de um hiato de mais de três décadas. Sem nunca ter se afastado dos palcos, Sandra Pêra construiu uma consistente carreira na música, no teatro, no cinema e na televisão.

O roteiro do show foi escrito a quatro mãos por Sandra e Amora Pêra, filha da artista, que também assina a direção do espetáculo. Os trabalhos em família são uma constante na trajetória de Sandra Pêra, que realizou diversos espetáculos com sua irmã, a atriz Marília Pêra.

A direção musical é do guitarrista Mimi Lessa e o repertório reúne clássicos de Belchior, como “Paralelas”, “Medo de avião”, “Todo sujo de Batom”, “A Palo Seco”, “Velha roupa colorida”, “Galos, noites e quintais”, “Mucuripe”, e “Sujeito de sorte” (conhecida pela estrofe “Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro”, de autoria do repentista paraibano Zé Limeira, integrada à canção).

“Sandra Pêra em Belchior”, apresentado pelo Ministério a Cultura, com entrada gratuita, traz ainda clássicos de compositores como Gonzaguinha (“Eu apenas queria que você soubesse”), Dominguinhos, em rara parceria com Djavan (“Retratos da vida”), Marisa Monte e Arnaldo Antunes (“Não vá embora”) e Paulinho Moska (“Somente nela”), além de uma parceria de Sandra e Guilherme Lamounier (“Se pode criar”).

SERVIÇO

Sandra Pêra em Belchior

Dia 13 de março, às 19h

Sala Adoniran Barbosa – Entrada gratuita

Retirada de ingressos na bilheteria com 2h de antecedência

Classificação indicativa: 12 anos

Lotação: 400 lugares