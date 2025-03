Centro Cultural SP divulga agenda de atrações para o mês de março

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulga a programação completa de atividades que serão realizadas no próximo mês no Centro Cultural São Paulo.

A programação aborda temas com foco no mês do Hip-hop e da Mulher, com diversas linguagens culturais como: blocos, intervenções artísticas, artes visuais, cinema, dança, literatura e muito mais.

Veja a agenda completa clicando aqui.