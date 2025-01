Samuel Damin fará sua estreia nas Mil Milhas no próximo final de semana

O mundo do automobilismo é repleto de desafios, e após uma temporada de 2024 marcada por novidades, disputas emocionantes e conquistas, Samuel Damin (Doctor Assistant AI, Arcanjo Bonés, Magma 3D – Impressão 3D, Pilot Up – Centro de preparo automobilístico, Screen Racing, SOU Blindagem e AMN Imóveis) inicia 2025 encarando um grande desafio: o GP Cidade de São Paulo – Mil Milhas Chevrolet Absoluta.

Apesar de o piloto já ter competido no período noturno no traçado de Interlagos, esta será sua primeira experiência em uma prova de longa duração como as Mil Milhas.

Ao lado de grandes nomes, como JP Velard, Paulo Cocco, D’Fox e Osvaldo HLM, Samuel está ciente do trabalho árduo que o aguarda ao longo do final de semana, mas já tem uma estratégia clara para alcançar um bom desempenho: a constância.

“Será minha primeira prova de endurance, mas não a primeira disputa noturna em Interlagos. Já tive a oportunidade de competir nas categorias Turismo 1.4 e HB20 nesse período do dia,” destacou Samuel.

“Acredito que o segredo para uma prova como esta é a consistência, e não tentar fazer voltas de classificação. É fundamental evitar problemas e levar o carro até o final com o mínimo de intercorrências. Tenho confiança de que o carro estará forte e bem-preparado, e a equipe contará com uma infraestrutura robusta para enfrentar os desafios das 12 horas de corrida que compõem as Mil Milhas.”

Ele também comentou sobre a composição da equipe e as expectativas para a corrida: “O time ainda não está completamente definido, mas estou certo de que seremos competitivos, especialmente com os dois carros que a equipe levará para a pista. Tenho certeza de que faremos uma grande prova”, concluiu Damin.