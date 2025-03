Samu de Jundiaí registra 297 trotes em fevereiro e alerta população

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jundiaí, São Paulo, enfrentou um desafio significativo em fevereiro deste ano, ao registrar 297 ligações fraudulentas, o que equivale a cerca de dez trotes diários. Essa prática, considerada crime pelo Código Penal brasileiro, pode resultar em detenção para os adultos envolvidos.

De acordo com Marcelo Okamura, coordenador do Samu na cidade, a maior parte das chamadas indevidas foi originada por crianças. “Os adultos que realizam trotes podem enfrentar penas que variam de um a seis meses de detenção. Para os menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) classifica essa ação como uma infração grave, podendo resultar em internação em instituições apropriadas”, esclarece.

Quando somados os meses de janeiro e fevereiro, o total de ligações falsas alcançou 480. Em contraste, o Samu é responsável por atender mais de 3 mil ocorrências mensais, onde cada chamada pode ser crucial para salvar vidas. As ligações são inicialmente atendidas por profissionais responsáveis pela triagem e posteriormente encaminhadas a médicos, que determinam a necessidade do envio de equipes ao local.

Trotes podem ter consequências fatais

O tempo médio para cada atendimento telefônico gira em torno de cinco minutos. Okamura enfatiza a gravidade da situação: “Um trote pode ter consequências desastrosas. O Samu é um serviço essencial; se uma pessoa estiver em estado crítico, como uma parada cardíaca, e não conseguir realizar a chamada por conta de outra pessoa fazendo um trote, isso pode ser fatal”.

Em virtude desse cenário alarmante, as autoridades locais reiteram a importância da conscientização sobre o uso responsável dos serviços de emergência.