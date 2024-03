Samba de Dandara se apresenta na Estação da Luz

O show Tem África no samba, do grupo Samba de Dandara, é a primeira atração da Plataforma Conexões do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A apresentação vai acontecer no Saguão Central da Estação da Luz, no dia 30 de março (sábado), das 11h às 12h, com entrada gratuita.

A banda Samba de Dandara propõe debates sobre ancestralidade e protagonismo feminino por meio da música. O grupo é composto por sete mulheres: Maíra da Rosa (voz), Laís Oliveira (cavaco e coro), Amanda Lima (violão 6 cordas e coro), Mariana Rhormens (flauta transversal e percussão), Ana Lia Alves (percussão), Tati Salomão (percussão) e Kamilla Alcântara (percussão). A concepção do grupo é inspirada em Dandara, figura histórica na luta contra a escravização, uma das líderes do Quilombo dos Palmares.

Em sua terceira edição, o projeto Plataforma Conexões selecionou dez trabalhos de artistas iniciantes com o tema Línguas Africanas no Brasil, o mesmo da próxima exposição temporária, a ser inaugurada em maio. Os projetos serão contemplados com uma verba de R$ 7.500 e incluídos na programação cultural do Museu, sendo exibidos para o público da instituição e os usuários da Estação da Luz.

“Em 2024, o Museu da Língua Portuguesa olha para a presença das diversas línguas africanas no Brasil, e a programação da Plataforma Conexões expande essa reflexão para diversas formas de produzir arte, cultura e conhecimento. Os dez selecionados vão do samba ao cavalo-marinho, passando pela dança e pela performance”, afirma Fernando Gallo, coordenador do Núcleo de Exposições e Programação Cultural do Museu.

“Os artistas e coletivos trazem reflexões sobre como a multiculturalidade dos países africanos está presente no nosso dia a dia, até mesmo quando nós não nos damos conta dessas influências”, completa Gallo.

SERVIÇO

Tem África no samba, com Samba de Dandara – 1º Plataforma Conexões

Dia 30 de março (sábado), às 11h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

Exposição principal do Museu da Língua Portuguesa

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo