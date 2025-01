Samba de Dandara convida Raquel Tobias para o Sesc Belenzinho

No dia 24 de janeiro, sexta-feira, o Sesc Belenzinho apresenta Samba de Dandara e convida Raquel Tobias, às 20h30, integrando o projeto Salve Samba! A apresentação acontece na Comedoria, e os ingressos podem ser adquiridos no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades do Sesc SP por R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Samba de Dandara é samba de empoderamento e exaltação às mulheres sambistas, às grandes compositoras, às grandes intérpretes, às guerreiras do samba. Fundada em 2012, a banda propõe debates sobre ancestralidade e protagonismo feminino no samba e na sociedade. O grupo toca acompanhado da compositora e intérprete Raquel Tobias.

O grupo construiu sua história por espaços cativos do samba na capital paulista, como Casa Barbosa, Bar do Baixo e Bar Tempo, além de eventos como Samba da Luz, Samba do Sol e Virada do Samba, e de equipamentos culturais como Vitrine da Dança (Galeria Olido), Casa de Cultura Hip-Hop Sul, Centro Cultural da Penha, entre outros. Samba de Dandara também já fez parte da programação de diversas unidades do Sesc, bem como de SESIs e festivais, entre eles ELA (Santos, SP | 2019), Virada Cultural (São Paulo, SP | 2022) e Agô Afro Festival (Maringá, PR | 2022).

Em seu primeiro disco, intitulado Samba de Dandara, gravado em 2019 e lançado em maio de 2021 com a chancela e patrocínio de Natura Musical, a banda compila a trajetória musical e o repertório de suas integrantes e compositoras como Dona Ivone Lara, Tia Ciata, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, Dona Inah, Clementina de Jesus, Elza Soares, Tereza Cristina, entre outras.

O Salve Samba! É um projeto do Sesc Belenzinho que apresenta o ritmo genuinamente brasileiro em seus diversos estilos, apresentado por artistas da jovem e da velha guarda.

Serviço

Show: Samba de Dandara convida Raquel Tobias

Projeto: Salve Samba!

Dia 24 de janeiro. Sexta, às 20h30.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)