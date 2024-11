Salas DDM Online de proteção à mulher são ampliadas no estado de SP

O combate à violência contra a mulher ganhou um importante reforço no interior do estado. A cidade de Aparecida passa a contar a partir desta segunda-feira (18) com o serviço da sala DDM Online, garantindo mais acolhimento e proteção às vítimas de agressão na região.

A sala funciona dentro da Delegacia de Polícia de Aparecida, localizada no bairro Jardim São Paulo. Ao se deslocar para a unidade e informar que é vítima de violência doméstica ou familiar, é oferecido à mulher o atendimento pela Sala DDM. O serviço é realizado por videoconferência por um policial especializado no serviço de acolhimento para registro da denúncia.

“O principal ganho é que a vítima recebe um atendimento mais preparado e qualificado por esse policial especializado. Ou seja, ela será melhor acolhida e terá mais tempo com o profissional do que se passasse no plantão comum com outras ocorrências policiais”, disse a delegada Cláudia Nogueira Cobra, coordenadora da DDM Online.

A delegada comenta que o boletim de ocorrência é registrado como se o policial estivesse presencialmente com a vítima. “Caso a mulher solicite a medida protetiva de urgência, a gente grava o depoimento dela por vídeo, que é transcrito pelo sistema e encaminhado ao Poder Judiciário”, complementou.

A ideia das DDM Online é complementar o atendimento das unidades das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). Além das 141 delegacias territoriais especializadas, agora o estado passa a ter 144 salas DDM Online. Somente na atual gestão, 65 salas passaram a prestar apoio às vítimas de violência doméstica.

O funcionamento das salas DDM Online é de segunda a sexta, das 20h às 8h. Aos fins de semanas e feriados, o serviço é 24 horas.

BO eletrônico

Além das salas DDMs, a vítima pode optar por registrar o boletim de ocorrência sem sair de casa. O processo pode ser feito por meio do site da delegacia eletrônica da Polícia Civil ou pelo aplicativo SP Mulher

Em ambas as plataformas, é solicitado o preenchimento de um boletim de ocorrência onde a vítima cadastra suas informações pessoais, do agressor e o histórico da ocorrência, podendo anexar imagens. Também é possível solicitar a medida protetiva de urgência.

“Muitas mulheres vítimas de agressão têm vergonha de se expor. Então é muito mais cômodo para ela receber esse atendimento de casa. Basta apenas ter acesso à internet”, comentou a delegada.

Mais DDMs Online

Na região de São José Campos, onde fica o município de Aparecida, está previsto o funcionamento de mais quatro salas DDM Online ainda neste ano.

As próximas serão implantadas nas delegacias de Campo do Jordão e Pindamonhangaba, da seccional de Taubaté, em Bananal, da seccional de Cruzeiro, e no 1º Distrito Policial de São Sebastião.

Além delas, há previsão de uma sala DDM em Ituverava, na região de Franca, e em Capivari, em Piracicaba.