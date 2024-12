Salário mínimo pode subir para R$ 1.525 em 2025

O reajuste do salário mínimo é um tema crucial para a economia brasileira, afetando diretamente o poder de compra de milhões de trabalhadores e beneficiários de programas sociais. Para 2025, o governo prevê que o salário mínimo suba para R$ 1.525, caso a regra atual continue a ser aplicada. Essa regra combina a inflação medida pelo INPC e o crescimento do PIB de dois anos antes. Recentemente, o IBGE revisou o crescimento do PIB de 2023 de 2,9% para 3,2%, o que impacta positivamente no cálculo do salário.

Entretanto, mudanças estão em curso. Conforme anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a partir de 2025, a correção passará a considerar não apenas a inflação, mas também uma limitação ao percentual de alta das despesas previsto no arcabouço fiscal, estipulado em 2,5%. Isso implica que, mesmo com um PIB crescente, o aumento real pode ser limitado por este teto fiscal.

Essa nova política visa garantir aumentos reais consistentes com o orçamento da União. Embora possa reduzir um pouco o valor projetado do piso salarial — cerca de R$ 94 até 2030 — ela é vista positivamente por economistas por contribuir para um alívio nas contas públicas sem prejudicar significativamente o poder aquisitivo dos trabalhadores.

A importância do salário mínimo vai além dos trabalhadores assalariados; ele é a base para diversos benefícios como seguro-desemprego e aposentadorias do INSS. Assim, ajustes na sua fórmula de cálculo têm amplas implicações econômicas e sociais.

Em conclusão, enquanto as mudanças propostas podem restringir o aumento real do salário mínimo comparado à regra atual, elas são justificadas pela necessidade de manter equilíbrio fiscal e sustentabilidade econômica a longo prazo.