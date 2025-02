João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica SESI-SP realizam concerto na Sala São Paulo

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP farão uma apresentação especial na Sala São Paulo. Marcado para o dia 30 de abril, às 21h, esse será o último concerto do maestro no Brasil antes de sua aguardada viagem a Nova York, para a despedida dos palcos internacionais no Carnegie Hall. A noite na Sala São Paulo será especial e promete muita emoção para os amantes da música clássica.

O programa selecionado para o concerto espelha a jornada do maestro, repleta de desafios e superações, desde seus primeiros passos na música. O público poderá conferir diversos clássicos, como a icônica Suíte Orquestral nº 3, de J. S. Bach, e a Fuga da Bachiana Brasileira nº 7, de Heitor Villa-Lobos.

Ao piano, João Carlos Martins interpretará algumas faixas que conectam a música à sétima arte, como Insensatez, de Tom Jobim; Libertango, de Astor Piazzolla; Schindler’s List Main Theme, de John Williams; e Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. Os ingressos custam a partir de R$25 e podem ser adquiridos pela plataforma INTI. O concerto será realizado por meio das Leis de Incentivo do Governo Federal e contará com acessibilidade – libras e audiodescrição.

MINISTÉRIO DA CULTURA E EY APRESENTAM

João Carlos Martins e Orquestra Bachiana SESI-SP

J.S.Bach

Suite orquestral 3

Villa Lobos

Fuga da Bachiana Brasileira 7

Tom Jobim

Insensatez

Piazzolla

Libertango

Williams

Schindler’s List Main Theme

Morricone

Cine Paradiso

Serviço – Maestro João Carlos Martins e Orquestra Bachiana SESI-SP na Sala São Paulo

Data: 30 de abril de 2025

Horário: 20h30

Local: Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo)

Ingressos: A partir de R$25, na bilheteria da Sala São Paulo e online no site da INTI

Informações: [email protected]