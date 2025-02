João Carlos Martins apresenta live com clássicos eruditos e populares

No dia 28 de fevereiro, às 20h, o maestro João Carlos Martins apresentará uma live gratuita, por meio das leis de incentivo e apresentado pelo Ministério da Cultura e a Fundação Bachiana, com um repertório diversificado que passeia pelo erudito e popular.

Acompanhado da Bachiana Filarmônica SESI-SP, o maestro promete emocionar o público com interpretações marcantes de grandes clássicos. O programa incluirá peças de nomes icônicos da música como Beethoven, Brahms e Shostakovich, além de obras do gênio da música brasileira, Tom Jobim, interpretadas ao piano pelo próprio João Carlos Martins.

O repertório ainda contará com tangos de Astor Piazzolla e, para encerrar com chave de ouro, o samba “A Música Venceu”, hino da escola de samba Vai-Vai, uma homenagem à trajetória do maestro. Com sua regência apaixonada e relação única com o piano, João Carlos Martins segue emocionando gerações e reafirmando o poder da música.

A transmissão será realizada gratuitamente no canal do maestro no YouTube e, também, na página do Facebook da Revista CARAS.