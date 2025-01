Saiba quem foram as personalidades brasileiras mais pesquisadas em 2024

O ano de 2024 se destacou por uma série de eventos marcantes no cenário das celebridades, que não apenas dominaram as redes sociais, mas também capturaram a atenção do público em geral. Recentemente, o Google divulgou os dados sobre as personalidades mais pesquisadas do ano, trazendo à tona quem realmente esteve no centro das discussões.

No topo da lista de buscas, a ginasta Rebeca Andrade se destacou como a figura mais pesquisada entre as celebridades. Sua conquista nas Olimpíadas de Paris a consagrou como a maior medalhista olímpica da história do Brasil, o que gerou uma onda de interesse e admiração por sua trajetória esportiva.

Por outro lado, Deolane Bezerra também chamou atenção, figurando entre os nomes mais buscados. A influenciadora digital foi notícia após sua prisão relacionada a suspeitas de lavagem de dinheiro provenientes de jogos ilegais. Este incidente elevou seu nome nas tendências de pesquisa, refletindo a curiosidade do público em relação aos desdobramentos do caso.

Esses resultados não apenas revelam as figuras que mais marcaram o ano, mas também evidenciam como as histórias pessoais e os acontecimentos significativos moldam a percepção pública e as interações nas plataformas digitais.