Deolane Bezerra é presa no Recife em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4) na cidade do Recife, em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Segundo a TV Globo, Deolane foi presa no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife.

A prisão foi confirmada por Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora conhecida como Dra.Deolane.

A influenciadora foi levada para a sede do Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, no bairro Afogados.

“Hoje pela manhã, a Polícia Civil do estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra minha irmã Deolane Bezerra e minha mãe Solange Alves. A polícia de São Paulo acompanhada de autoridades policiais de Pernambuco também foram à casa da minha aqui em São Paulo a apreenderam alguns objetos de valores, entre eles, relógios e dinheiro”, afirmou Dayanne Bezerra, irmã de Deolane.

Segundo ela, que também é advogada, ainda não há informações concretas sobre o motivo da operação.

“Até o momento, o que sabemos é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte, não sabemos o real motivo disso, mas é uma empresa que atua em todos o Brasil e até onde sei uma empresa idônea. Mais uma vez minha família está sendo perseguida. Vamos provar nossa inocência custe o que custar”, afirmou em publicação no Instagram.

A reportagem não conseguiu acesso à defesa de Deolane.

A prisão da advogada faz parte de uma investigação iniciada em abril de 2023. A Polícia Civil conseguiu o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e entre outros. Também houve bloqueio de valores de mais de R$ 2 bilhões.