Saiba quem é Fernanda Britto, influenciadora internada após AVC

A influenciadora digital Fernanda Britto, que ganhou notoriedade nas redes sociais em 2022 após sua batalha contra a Covid-19, está internada desde o dia 4 deste mês na Casa de Saúde São José, localizada no Rio de Janeiro.

O hospital emitiu um comunicado na última sexta-feira, 13, confirmando que Fernanda foi transferida de uma unidade hospitalar no Sul do Brasil e que atualmente recebe os cuidados médicos necessários. O documento ressalta que a paciente apresenta um “quadro neurológico extremamente grave”.

A equipe que gerencia as redes sociais de Fernanda divulgou uma mensagem pedindo aos seus 2 milhões de seguidores que enviem orações e pensamentos positivos para a influenciadora, ressaltando que ela atravessa “mais um momento delicado em sua saúde”.

De acordo com relatos, a influenciadora teria passado mal durante um evento em Curitiba no dia 21 de novembro. Após ser diagnosticada com um acidente vascular cerebral (AVC), Fernanda foi internada em um hospital na capital paranaense, onde recebeu acompanhamento da irmã, Martha. Posteriormente, ela foi transferida para o Rio de Janeiro por meio de uma UTI aérea.

Controvérsias cercam o estado atual da influenciadora, com amigos expressando preocupações sobre o acesso ao hospital. Eles alegam que a irmã de Fernanda, Martha, estaria dificultando visitas e ocultando informações sobre a condição de saúde da influenciadora. Stéphanie Murta, empresária e representante de Fernanda, fez uma postagem nas redes sociais mencionando que Martha havia informado anteriormente que Fernanda havia sido declarada clinicamente morta e apresentava um quadro irreversível.

No entanto, Kadu Pacheco, sócio da influenciadora, visitou o hospital e encontrou Fernanda viva e se alimentando. Após constatar que as fechaduras da residência dela foram trocadas sem aviso prévio, Kadu e amigos tentaram registrar uma ocorrência policial, mas não obtiveram sucesso.

A situação continua a gerar discussões nas redes sociais e entre amigos próximos, enquanto os seguidores aguardam atualizações sobre a saúde de Fernanda Britto.