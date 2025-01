Saiba onde assistir ao Grammy, que acontece neste domingo (2)

O Grammy Awards, um dos mais prestigiados eventos da indústria musical, está agendado para acontecer neste domingo, dia 2 de abril, na arena Crypto.com, localizada em Los Angeles. A cerimônia terá início às 22 horas, no horário de Brasília, e será transmitida pelo canal TNT, além de estar disponível no serviço de streaming Max.

Este ano, o comediante Trevor Noah retorna como apresentador da premiação, marcando sua quinta aparição consecutiva no evento. Entre as performances esperadas, artistas renomados como Billie Eilish, Shakira, Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter prometem trazer uma noite repleta de música e entretenimento.

Dentre os indicados desta edição, destaca-se a icônica Beyoncé, que está na disputa em 11 categorias diferentes, incluindo a de melhor álbum com sua obra “Cowboy Carter”. Além dela, a cantora Anitta também figura entre os concorrentes, buscando o prêmio de melhor álbum de pop latino por seu projeto “Funk Generation”.

Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy, responsável pela organização do Grammy, anunciou que parte da arrecadação do evento será destinada a ajudar as vítimas dos recentes incêndios ocorridos em Los Angeles. Essa iniciativa ressalta o compromisso da academia com causas sociais enquanto celebra a excelência musical.