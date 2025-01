Oscar 2024: Mudanças na Cerimônia com Foco em Compositores e Homenagem a Los Angeles

A cerimônia do Oscar deste ano, agendada para o dia 2 de março, introduzirá uma alteração significativa em sua tradicional apresentação. Em uma decisão inovadora, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas optou por não realizar as performances ao vivo das canções originais indicadas. Em vez disso, o evento se concentrará em destacar os compositores através de reflexões pessoais e compartilhará insights dos bastidores das equipes envolvidas na criação dessas músicas.

Dentre as canções cotadas para a premiação, destaca-se a trilha sonora do musical em espanhol “Emilia Pérez”, dirigido por Jacques Audiard. Este projeto conta com interpretações de artistas renomados como Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez. A lista oficial dos indicados será divulgada nesta quinta-feira (23).

Em um comunicado dirigido aos membros da academia, Bill Kramer, CEO do Oscar, juntamente com a presidente da premiação, Janet Yang, enfatizou: “Celebraremos sua arte por meio de reflexões pessoais das equipes que dão vida a essas músicas. Tudo isso, e muito mais, revelará as histórias e a inspiração por trás dos indicados deste ano”.

Além dessa mudança notável no formato da cerimônia, a edição deste ano prestará homenagem à cidade de Los Angeles e à robustez da indústria cinematográfica local. Esta homenagem é particularmente relevante considerando os recentes incêndios que devastaram áreas da cidade. Os organizadores pretendem transmitir uma mensagem de união e resiliência diante da tragédia, ressaltando a beleza e a força de Los Angeles como “a cidade dos sonhos”.