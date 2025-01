Oscar retorna ao São Paulo após 16 anos e estreia com empate contra Cruzeiro

Após um hiato de 16 anos, o meia Oscar retorna aos gramados brasileiros, agora vestindo a camisa do São Paulo. O jogador, que fez sua carreira na China, chegou ao tricolor com a missão de contribuir para uma temporada vitoriosa. Sua estreia ocorreu ontem, durante o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro no Campeonato FC Series, realizado em Orlando, Estados Unidos.

Oscar, que entrou em campo no segundo tempo substituindo Lucas Moura, usou a camisa 8 do clube e expressou sua felicidade ao voltar a jogar pelo time que o revelou. Ele comentou sobre sua performance inicial e as expectativas para a temporada: “Estou feliz por estrear; conseguimos criar algumas jogadas. É apenas o começo, foi o primeiro amistoso da temporada. Fisicamente estamos bem, embora o Cruzeiro tenha dominado a posse de bola. Conseguimos reagir bem após estarmos em desvantagem e geramos várias oportunidades de gol. Para um início de temporada, considero que foi excelente,” afirmou o atleta.

A recepção calorosa da torcida são-paulina também não passou despercebida por Oscar. Em sua declaração, ele expressou gratidão pelo apoio recebido: “O carinho da torcida desde o início da partida foi muito especial. Espero que isso continue. Foi realmente significativo reestrear aqui. Estava um pouco ansioso para voltar a campo e poder ajudar o time. Queríamos sair com a vitória, mas estou satisfeito com o resultado.”

Com 33 anos, Oscar é visto como a principal contratação do ano pelo técnico Luis Zubeldía, que espera que ele desempenhe um papel crucial como armador no elenco tricolor. O jogador possui um histórico impressionante de 77 gols e 141 assistências em 248 partidas entre 2017 e 2024 na liga chinesa, trazendo consigo uma bagagem técnica que anima tanto a equipe quanto os torcedores.

A confiança depositada em Oscar é evidente, e ele está preparado para assumir a responsabilidade de ser o criador de jogadas do time. O foco do São Paulo nesta temporada é ambicioso: conquistar a quarta taça da Libertadores da América, elevando as aspirações do clube paulista em comparação à última temporada.