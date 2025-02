Saiba como usar o aparelho de ar-condicionado e economizar energia

Com as altas temperaturas do verão, um eletrodoméstico tornou-se praticamente indispensável: o ar-condicionado. Mas o uso excessivo sobrecarrega a conta de energia, e pode doer no bolso. Para ajudar na escolha de aparelhos que façam uso racional e eficiente da energia, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, dá algumas dicas.

Entre as orientações está observar a classificação do aparelho, que pode variar de A a F, sendo A a mais eficiente e F a menos eficiente. Para isso, existe uma tabela indicativa no site da instituição, como explica o chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Inmetro, Hércules Souza.

“Essa compra deve ser então conduzida por essa informação, uma vez que ao comprar um equipamento mais eficiente, ele pode até fazer um uso maior de valores, pode fazer um investimento maior, mas ao longo do tempo, esse valor vai se diluir numa menor quantidade de energia que ele vai utilizar e, portanto, numa conta de luz menor”.

Outras orientações são vedar frestas no ambiente, para evitar o escape de ar; fazer manutenção periódica do equipamento e ter cuidado na escolha dos profissionais que instalam o aparelho, além acessórios adequados, como as tomadas. Hércules Souza também alerta: é um mito achar que quanto mais baixa a temperatura, melhor.

“Há um mito muito divulgado, muito internalizado na população, de que é melhor você então colocar o aparelho numa temperatura bastante baixa, 17°, 18°, para que ele possa rapidamente refrigerar o ambiente. Esse mito é equivocado. Na verdade você está só provocando que esse aparelho seja levado a funcionar de maneira mais exigente, gerando mais gastos de energia. O Inmetro recomenda de que você estabeleça uma temperatura em torno de 23º”.

O analista de marketing José Augusto Bastos trabalha em home-office e está atento a essas dicas. Ele procura fazer um uso racional do aparelho.

“A gente tem feito aqui em casa ligar só em momentos específicos, como por exemplo meio-dia, quando está bem calor, a gente liga por um tempo. E quando a temperatura está menor, ou quando o ar já armou, a gente coloca ou na ventilação, ou liga o ventilador”.