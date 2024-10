Saiba como se proteger durante tempestades com medidas de segurança elétrica

A previsão de chuva para este fim de semana tem deixado a população que habita a região metropolitana de São Paulo em alerta. Além do estado de atenção com a possibilidade de fortes rajadas de vento, há o receio por um novo apagão, como o que atingiu mais de 2,6 milhões de residências na última sexta-feira (11). Mas, como se precaver para a possível queda de energia elétrica durante uma tempestade?

Coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), o engenheiro eletricista Heverton Bacca reforça as principais medidas a serem adotadas em casos assim. “Em dias de chuvas fortes, sistemas de aterramento elétrico e dispositivos de proteção contra surtos são fundamentais para evitar que os picos de energia danifiquem seus equipamentos e causem prejuízos”, aponta.

Bacca destaca a importância de investir em estabilizadores de energia, especialmente para proteger aparelhos mais sensíveis, como computadores e eletrônicos, que dependem de uma proteção ativa contra variações na rede elétrica. “Sem essas opções, a solução de emergência é desligar e retirar todos os equipamentos da tomada. E aí é torcer para que o isolamento físico seja suficiente para evitar qualquer dano”, acrescenta.

Com relação à segurança elétrica, o engenheiro também ressalta a atuação de profissionais devidamente registrados e habilitados pelo Crea-SP. “Quando falamos em segurança elétrica não dá para economizar. Projetos de instalação elétrica que seguem as normas e são executados por engenheiros e tecnólogos eletricistas garantem que tudo funcione de forma segura e eficiente, evitando riscos de acidentes como curtos circuitos e sobrecargas”, observa.

E os fios de alta tensão?

O engenheiro eletricista explica que, durante uma tempestade, os raios podem atingir uma linha de alta tensão e a energia liberada pode causar danos significativos aos cabos e equipamentos.

“Se um fio de alta tensão se soltar ou se romper, ele pode entrar em contato com outras superfícies ou mesmo com o solo, criando um arco elétrico. Esse arco elétrico é uma descarga de energia que pode emitir luz de diferentes cores a depender do resultado da ionização de certos gases presentes no ar ou da interação da energia elétrica com materiais específicos nos cabos ou no ambiente”, afirma.

O resultado desse fenômeno foi amplamente compartilhado nas redes sociais, com vídeos que registraram o momento em que o céu se torna esverdeado pela luz emitida por fios de alta tensão.

Bacca traz outras orientações para a população: “Evitar áreas próximas a linhas de alta tensão. Durante tempestades, mantenha-se afastado de postes e cabos de alta tensão. Se você observar um fio solto ou caído, mantenha uma distância segura e informe as autoridades competentes imediatamente”.

Além disso, é importante procurar abrigo em locais fechados e seguros, como dentro de casa ou em edifícios, e evitar áreas abertas, como campos e estacionamentos, onde estará mais exposto a raios. “Nunca toque em fios caídos, mesmo que pareçam inativos. Eles podem ainda estar energizados e representar um risco de choque elétrico fatal. Se você observar qualquer dano a linhas de alta tensão ou outros equipamentos elétricos, entre em contato com a companhia elétrica local ou com os serviços de emergência para que possam tomar as medidas necessárias”, aconselha.

Para finalizar, o engenheiro alerta que a população precisa estar ciente dos riscos associados a tempestades e linhas de alta tensão. “Participar de programas de conscientização e seguir as orientações das autoridades pode ajudar a prevenir acidentes”, conclui.