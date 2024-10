Saiba como se preparar para enfrentar uma tempestade com possibilidade de apagão

Os moradores da região metropolitana de São Paulo foram pegos de surpresa na última sexta-feira (11) com uma tempestade que deixou 2,6 milhões de residências às escuras. Devido à demora no atendimento da Enel, a concessionária de distribuição de energia na região, a população e o comércio tiveram grande prejuízo nos dias seguintes.

Uma semana depois, a Defesa Civil do estado prevê uma situação semelhante nesta sexta-feira (18), com possibilidade de fortes rajadas de vento e novo apagão. Por isso, a Folha dá dicas de como se precaver para evitar novos prejuízos.

SAIBA COMO SE PREPARAR

Em casa

– Carregue aparelhos eletrônicos: Mantenham as baterias carregadas de celulares, laptops e outros dispositivos, como suporte de ventilação para quem possui problemas respiratórios e de apneia. Também tenha carregadores portáteis

– Desligue aparelhos eletrônicos: Para evitar danos em caso de picos de energia, desliguem os aparelhos da tomada. Essa ação também evita que os equipamentos sejam condutores de eletricidade em caso de queda de raios

– Tenha lanternas e velas: Mantenham lanternas, velas e fósforos em local de fácil acesso

– Evite tomar banho durante a tempestade

– Quando cair a energia, mantenha a porta do congelador/freezer fechado, uma vez que ele pode conservar alimentos por até 24 horas

– Para manter outros alimentos, compre blocos de gelo e acomode em caixas de isopor ou coolers

– O Ministério da Saúde alerta que qualquer alimento refrigerado que fique mais de duas horas em temperatura acima de 5°C deve ser jogado fora, por perigo de contaminação

Na rua

– Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques

– Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos

– Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos

– Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas alagadas

– Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta

– Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência

Para empresários de bares e restaurantes

– Gerador de energia: Considere investir em um gerador de energia para manter operações críticas, como refrigeração e iluminação de emergência

– Estoque de alimentos: Mantenha um estoque mínimo de alimentos perecíveis e planeje o menu de acordo com a previsão do tempo para evitar desperdícios

– Equipamentos de proteção: Instale protetores de surto em todos os equipamentos eletrônicos para evitar danos causados por picos de energia

– Plano de comunicação: Tenha um plano de comunicação para informar rapidamente os clientes sobre a situação e as medidas tomadas

– Treinamento de equipe: Garanta que todos os funcionários saibam como proceder em caso de emergência, incluindo evacuação e primeiros socorros

– Sistema de pagamento offline: Configure sistemas de pagamento que possam operar offline para continuar atendendo clientes sem conexão de internet

– Iluminação de emergência: Instale iluminação de emergência para garantir a segurança dos clientes e funcionários

– Revisão de infraestrutura: Verifique e reforce a infraestrutura do estabelecimento para resistir a ventos fortes e chuvas

– Seguro adequado: Verifique se o seguro cobre danos causados por tempestades e apagões, e atualize se necessário

– Parcerias locais: Considere parcerias com outros negócios locais para compartilhar recursos e informações durante emergências

– Compra: preferir produtos industrializados, não perecíveis

– Bebidas: tinas com gelo para bebidas

– Gelo: estocar gelo comum e gelo seco

Fontes: Defesa Civil de São Paulo e Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo)

COMO RECEBER O ALERTA DA DEFESA CIVIL?

Qualquer pessoa pode receber, de forma gratuita, alertas de risco de desastres naturais da Defesa Civil de São Paulo. Para isso, envie um SMS com o CEP da região para o número 40199 ou cadastre-se no WhatsApp, iniciando uma interação com o número (61) 2034-4611.

Assim, sempre que houver um alerta, a Defesa Civil enviará uma mensagem indicando a ocorrência e com detalhes do que precisa ser feito.

COMO PEDIR A REMOÇÃO DE ÁRVORES CAÍDAS?

A responsabilidade pela remoção de árvores é partilhada por vários serviços públicos, e o órgão mais adequado para fazer o serviço depende das condições em que ela se encontra. Se a árvore caída não causou danos a nenhum veículo nem caiu sobre a rede elétrica, por exemplo, o trabalho pode ser feito pela prefeitura ou pela Defesa Civil (número 199).

1 – A árvore atingiu algum veículo? Caso algum carro ou outro tipo de veículo tenha sido atingido, é necessário acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193. Os bombeiros também podem ser chamados caso alguma pessoa tenha sido atingida.

2 – A árvore caiu sobre fiação elétrica? Se fios de energia foram rompidos durante a queda da árvore, será necessário acionar a concessionária de distribuição de energia. Na cidade de São Paulo e na maioria dos municípios da região metropolitana, o serviço é feito pela Enel Distribuição SP. O morador deve acionar a empresa para essa ocorrência pelo número 0800 7272 196.

3 – Está em área pública? A remoção de objetos em ruas, avenidas, calçadas e praças deve ser feita pela subprefeitura responsável pela área. Caso a árvore não tenha atingido nenhum imóvel, veículo ou a fiação elétrica, o caminho mais rápido para solicitar a remoção, na capital paulista, é o portal 156.

COMO SOLICITAR PODA OU REMOÇÃO DE ÁRVORE EM PÉ?

Em área pública (calçada, praça ou parque) ou particular, a poda ou remoção de uma árvore que corre risco de cair deve ser autorizada pela prefeitura. O canal para fazer o pedido é o mesmo portal 156 ou pelo telefone de mesmo número.

A prefeitura tem um guia para orientar moradores sobre como solicitar serviços relacionados a árvores. É preciso preencher um formulário e informar o endereço do serviço, com indicação de ponto de referência, descrever em que tipo de área pública a árvore está localizada (calçada ou praça, por exemplo), e descrever o problema.

Uma vez solicitada a poda, a gestão municipal deve responder em até 120 dias. Há condições que podem atrasar a liberação da poda. Assim como no caso de árvores que já caíram, se houver fiação elétrica no local também deve haver cooperação da concessionária de energia, que deve fazer o desligamento da rede elétrica para que o serviço prossiga.

COMO PEDIR O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA?

É possível pedir serviços por meio do aplicativo digital, pelo site da distribuidora de energia, por SMS e por telefone. Moradores que tiveram uma interrupção de energia provocada por uma queda de árvore, ou outro problema que demandar o deslocamento de uma equipe de manutenção, podem esperar por um atendimento demorado: em média, o atendimento dessas equipes dura 12 horas, o dobro do que há cinco anos.

A Enel Distribuição SP, concessionária do serviço na capital e outros 23 municípios na região metropolitana, orienta os consumidores a priorizar os canais digitais, como o app.

1 – App Enel SP: Baixe o aplicativo da distribuidora de energia no Google Play ou na App Store. É gratuito. Após as suas informações de login na plataforma, acesse a aba “serviços” e, em seguida, “informar falta de energia”.

2 – SMS: Pelo celular, consumidores também podem enviar gratuitamente um SMS ao número 27373, administrado pela Enel. Para que a ocorrência seja registrada, é preciso escrever a palavra LUZ junto ao número da instalação do imóvel que está sem energia. Por exemplo: LUZ012345678.

3 – Site: A concessionária também disponibiliza um canal de atendimento em seu site, que chama de Agência Virtual. O cliente também deve ter o número da instalação em mãos neste caso.

4 – Central de Atendimento: Pelo número 0800 72 72 196, há atendimento 24 horas por dia.