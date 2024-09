Saiba como manter os exercícios físicos constantes na sua rotina

Bem se sabe que sair do sedentarismo e praticar atividade física evita o surgimento de doenças crônicas, metabólicas e cardiovasculares. Inúmeros são os benefícios para o corpo que se mantém saudável -desde que seja uma prática regular. Mas nem sempre é fácil manter a constância e lemas como “foco, força e fé” são motivadores na teoria, pois na prática é bem diferente.

São comum relatos de pessoas que vivem em uma relação ioiô com a academia, ora se matricula e ora cancela a matrícula porque só vai uma vez por mês. O que realmente motiva uma pessoa a continuar se exercitando é o prazer. Isso, porém, pode não ser tão simples.

“Não envolve só uma motivação intrínseca, ao contrário do que o senso comum diz”, afirma Bruno Gualano, colunista da Folha de S.Paulo e professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) em entrevista ao podcast Modo de Viver. Nada tem a ver com o fato de a pessoa ser preguiçosa ou sem força de vontade. “O contexto importa para o estilo de vida.”

Fazer atividade física é um privilégio, como afirma o professor, e nem todos têm oportunidade para tal. São condições que envolvem tempo, condições físicas e socioeconômicas.

Mas, algo dá para fazer.

COMO ENCONTRAR PRAZER NA ATIVIDADE FÍSICA?

“O prazer associado à prática da atividade física é o fator central que determina se a pessoa vai se manter engajada”, afirma Gualano. “Para o indivíduo ter benefício com a atividade física, com programa de exercícios, esse indivíduo precisa gostar.”

Para ele, discursos medicalizados que falam sobre doenças que podem surgir caso não faça atividade física não funcionam e são distantes para as pessoas.

Ele reforça que não há problema em buscar outra atividade que agrada mais, pois não existe uma ideal. “A experimentação é importante”, diz Gualano.

COMO ENCAIXAR ATIVIDADE FÍSICA NA ROTINA?

Tente incorporar movimentos no dia a dia

Na hora do lazer – passear com o cachorro pode ser uma boa hora de se exercitar. Coloque calçado adequado e dê uma volta pelo bairro

Atividades estruturadas – exercícios na academia são clássicos. Existem diversos aparelhos para todos os grupos musculares

Deslocamento – a ida ao trabalho pode ser um momento de se exercitar, isso envolve trocar o transporte público ou carro por uma bicicleta ou caminhada. Escolha subir de escada em vez de elevador

Petiscos de atividade física – tente interromper o tempo sedentário. Para quem trabalha de frente para o computador, o professor dá a dica de levantar a cada uma hora e fazer cinco minutos de movimento.

SEM CONSTÂNCIA, SEM MUDANÇA

O que motiva muitas pessoas a irem à academia ou se exercitar em geral é a ideia da mudança imediata. “A constância no exercício e a alimentação mais equilibrada são fundamentais para as pessoas entenderem que as transformações não são rápidas”, diz Marcela Kotait, coordenadora do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo.

“Toda promessa de resultado imediato com certeza é oposta ao que a gente entende como saúde”, afirma ela.