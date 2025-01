Saiba como está Simone Mendes após internação

Na noite da última terça-feira, 31 de dezembro, a cantora sertaneja Simone Mendes enfrentou um desafio inesperado antes de sua apresentação em Maceió, Alagoas. Pouco antes de subir ao palco, a artista começou a sentir intensas dores, que a levaram a buscar atendimento médico logo após o show.

Desafio de saúde antes do show em Maceió

Em uma série de publicações em suas redes sociais, Simone compartilhou com seus seguidores a experiência angustiante. “Fui trabalhar doentinha”, relatou. A artista mencionou que tomou medicamentos para aliviar as dores, mas não obteve sucesso imediato. “A dor vinha e voltava, e quando se intensificou, não tive outra opção senão ir para o hospital”, explicou.

Após o susto, a irmã de Simaria expressou sua gratidão pela melhora e pela oportunidade de se apresentar: “Graças ao meu bom Jesus, melhorei e fui fazer o show em Maceió. Foi um espetáculo lindo, incrível! Que energia, que público maravilhoso. Para a glória de Deus, não deixei a peteca cair”, declarou.

Mesmo enfrentando mal-estar, Simone destacou sua dedicação aos fãs: “Fui trabalhar doentinha. Não, na verdade, melhorei, graças a Deus. Mas estava meio assim. Quando cheguei no palco, tudo mudou; a energia foi lá em cima e fiz um show maravilhoso”, ressaltou com entusiasmo.

Possível retorno da parceria com Simaria

Em meio às notícias sobre sua saúde, também surgiram comentários sobre o futuro musical da artista. Recentemente, Simone Mendes comentou sobre uma possível retomada da parceria com sua irmã Simaria. Em um vídeo que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, as duas foram vistas juntas no palco do Centro de Tradições Nordestinas (CTN). “Simone Mendes vai permanecer na carreira solo, Simaria vai construir a história dela, mas isso não impede que no futuro possamos realizar algumas apresentações juntas nas capitais”, esclareceu Simone.