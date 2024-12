Simone Mendes é a vencedora do prêmio de Música do Ano com ‘Dois Tristes’

No último domingo (15), Simone Mendes destacou-se na premiação Melhores do Ano ao conquistar o prêmio de Música do Ano com seu sucesso “Dois Tristes”. A cantora superou fortes concorrentes, incluindo Ivete Sangalo, que concorria com a canção “Macetando”, e Gloria Groove, que apresentou “Nosso Primeiro Beijo”.

Após uma performance memorável no programa Domingão com Huck, onde emocionou o público com sua interpretação, Simone foi recebida com entusiasmo nos bastidores. Durante uma entrevista concedida à repórter Samanta Alves, a artista comentou sobre a possibilidade de uma reconciliação musical com sua irmã Simaria, após a dupla ter se desfeito em agosto de 2022, após quase três décadas de carreira juntos. “Não vai rolar”, afirmou diretamente Simone.

Na mesma conversa, ela revelou suas preferências pessoais para o final do ano, destacando sua preferência pelo Ano Novo em relação ao Natal. “Eu prefiro o Ano Novo por não ter lembranças lindas durante a infância. Hoje é maravilhoso e tenho tudo. Mas para escolher, gosto do Ano Novo porque tem uma vibe mais gostosa”, compartilhou a cantora, acrescentando que usa uma calcinha amarela como superstição durante a virada do ano.

O momento culminante da noite foi quando Simone expressou sua gratidão ao receber o prêmio de Música do Ano. Visivelmente emocionada, ela agradeceu à família, equipe e fãs: “É um presente estar aqui hoje. É muito lindo para a minha carreira e para a música que conta a história do povo brasileiro. Estou feliz e honrada. Obrigada, meu Deus, por mais uma vez me proporcionar isso aqui”.

Simone também fez questão de mencionar sua admiração pelas concorrentes Ivete Sangalo e Gloria Groove durante seu discurso: “Estava com medo de pedir a música no Fantástico… mas Deus tem misericórdia dos seus e me deu esse prêmio este ano. Obrigada! Eu não esperava. Tenho paixão pela Gloria e Ivete, mas estou muito feliz”.

Ao final da cerimônia, ela teve um momento especial ao lado de Luciano Huck, onde cantou “Erro Gostoso” e falou sobre seus planos para 2025, agradecendo novamente aos fãs pelo apoio constante. Com essa conquista em mãos, Simone Mendes encerra o ano celebrando mais um grande marco em sua carreira.