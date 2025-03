Saiba como aproveitar o Carnaval sem ter problemas

O clima carnavalesco é repleto de folia, alegria e diversão. Para que toda essa festividade não acabe antes da hora, é importante quem vai pular Carnaval se atentar a algumas atitudes indispensáveis para aproveitar com segurança e saúde.



Vista roupas leves e use proteção solar

Como os desfiles dos blocos espalhados pela cidade são a céu aberto, não se esqueça de passar protetor solar com fator de proteção solar (FPS) acima de 30 no rosto e corpo. Também é indicado usar chapéu ou boné para se proteger contra os raios solares. Isso evita possíveis complicações como a insolação, por exemplo, que ocorre quando a temperatura do corpo fica elevada.

Além disso, por conta do calor nessa época do ano, prefira usar roupas mais leves, de cores claras e confortáveis.



Hidrate-se entre o consumo de bebidas alcoólicas

As bebidas alcoólicas possuem um efeito diurético no organismo. Por isso, quem vai beber deve ficar ainda mais atento ao consumo de água adequado ao longo do dia, de forma a recuperar a hidratação do corpo. O indicado é ingerir água entre o consumo de bebidas alcoólicas, uma vez que isso ajuda a diminuir os efeitos da bebida no organismo. E lembre-se: se beber não dirija.



Use camisinha e gel lubrificante

O uso da camisinha junto com o gel lubrificante proporciona relações sexuais mais seguras, pois diminui o atrito e a possibilidade de provocar microfissuras das mucosas genitais e anais, que funcionam como porta de entrada para o HIV e outros microrganismos.



Na cidade de São Paulo, os dois estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades da Rede Municipal Especializada (RME), que são os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e os Serviços de Atenção Especializada (SAE). Os preservativos também estão disponíveis em todos os equipamentos de saúde e nas estações de ônibus e metrô.



Vale lembrar que durante o período de carnaval, a campanha “Camisinha na Folia”, da Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo, estará presente nos principais blocos da região central da capital, distribuindo preservativos e gel lubrificante gratuitos aos foliões.



Se a camisinha romper, busque a PEP

A profilaxia pós-exposição (PEP) é uma forma de prevenção ao HIV para casos em que houve situação de risco de infecção, como a camisinha sair, romper ou não ter sido utilizada.



É realizada por meio do uso de medicamentos antirretrovirais, que impedem o vírus se estabelecer no organismo. Por isso, é importante iniciar a profilaxia em até 72 horas, de preferência nas duas primeiras horas após a exposição. A PEP é gratuita e tem duração de 28 dias. Confira os locais por região de onde procurar atendimento.