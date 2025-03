Previsão do tempo: Segunda-feira (3) de Carnaval será mais um dia ensolarado

A manhã desta segunda-feira, dia 3 de março, inicia com céu limpo e sol intenso, resultando em uma rápida elevação das temperaturas. Segundo dados coletados pelas estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura mínima registrada durante a madrugada ficou em torno dos 20°C.

Durante o dia, uma massa de ar quente se mantém sobre a região, garantindo condições favoráveis para um clima ensolarado e quente. Ao final da tarde, com a chegada da brisa marítima, observa-se um aumento das nuvens, embora a previsão não indique chuvas. A temperatura máxima prevista para hoje é de 32°C, com índices de umidade que podem chegar a apenas 32%.

De acordo com as informações do CGE, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) mantém toda a cidade em estado de atenção devido às altas temperaturas desde as 13h50 do dia 25 de fevereiro de 2025.

Projeção para os próximos dias:

Nos primeiros dias de março, o cenário meteorológico permanecerá inalterado. Um bloqueio atmosférico sobre o Sudeste do Brasil assegura que o sol continue predominando e que as temperaturas se mantenham acima da média histórica na capital.

Amanhã, terça-feira, dia 4, o calor e o sol forte devem continuar. Entre o meio e o final da tarde, a combinação do calor intenso com a chegada da brisa marítima poderá resultar em instabilidades atmosféricas, causando chuvas rápidas e isoladas. As temperaturas oscilarão entre uma mínima de 20°C e uma máxima de 32°C.

Na quarta-feira, dia 5, o padrão meteorológico deverá ser similar. As temperaturas estarão entre 21°C pela manhã e alcançarão até 32°C durante a tarde.