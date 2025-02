Sabrina Carpenter conquista seu primeiro Grammy com “Espresso”

A cantora Sabrina Carpenter fez história ao conquistar seu primeiro Grammy antes mesmo do início da cerimônia principal, que ocorre neste domingo (2) em Los Angeles. A artista foi laureada com o prêmio de melhor performance pop solo pela sua música “Espresso”, um verdadeiro sucesso que dominou as paradas no ano anterior.

Com uma carreira de uma década na indústria musical, esta é a primeira vez que Carpenter se destaca com um Grammy, consolidando sua trajetória no cenário musical.

A cerimônia do Grammy, reconhecida como a mais prestigiada premiação da música mundial, tem início previsto para às 22h. Entre os artistas indicados estão grandes nomes como Beyoncé, com impressionantes 11 indicações, e Billie Eilish, que disputa sete prêmios. A cantora brasileira Anitta também figura entre os concorrentes, indicada na categoria de melhor álbum pop latino por seu trabalho “Funk Generation”.

No Brasil, os fãs da música poderão acompanhar a premiação ao vivo por meio da plataforma de streaming Max e pelo canal de televisão TNT, a partir das 22h.