Sabesp realiza manutenção em rede de abastecimento no Jardim São Luiz

A Sabesp realiza, nesta quarta-feira (31), uma manutenção emergencial para o conserto de um vazamento na rede de abastecimento, localizada na rua Geraldo Fraga de Oliveira, no Jardim São Luiz, zona sul da capital paulista. Os trabalhos, que visam dar segurança hídrica e manter o fornecimento para a região, tem previsão de conclusão até o final da noite de hoje.

A Companhia reforça que durante a ação, o fornecimento de água pode sofrer intermitência na região. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, após o término dos trabalhos.

Os bairros que podem ser afetados são: Jd. São Luiz, Jd. Ibirapuera, Jd. Vergueiro, Jd. Santo Antônio, Jd. das Flores, Jd. Klein, Jd. Bandeirantes, Pq Sta Edwiges, Pq Europa, Pq Figueira Grande, Pq. Paiolzinho, Jd. Dulce, Pq Alves de Lima, Jd. Sta Margarida, Jd. Alfredo, Vl das Belezas, Jd. Monte Azul, Jd. Casa Blanca, Jd. da Felicidade, Jd. Novo Sto Amaro, Praia da Lagoa, Piraporinha, Jd. Letícia, Jd. Souza, Itupu, Jd. São Francisco, Jd. Tamoio

A Sabesp orienta à população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente, até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento.

Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. As consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 (mensagem de texto) ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

A Sabesp lamenta os transtornos e esclarece que a manutenção está sendo comunicada por meio de SMS a consumidores com cadastro atualizado, por comunicado à imprensa e pelas redes sociais da Companhia.