Sabesp investirá R$ 1,5 bilhão em São Bernardo

A Sabesp deu início a um amplo conjunto de obras estruturais para fortalecer o abastecimento de água e o tratamento de esgoto em São Bernardo do Campo. A Companhia vai investir R$ 1,5 bilhão em cinco anos na cidade, garantindo a universalização do saneamento até 2029. Algumas das ações já estão em andamento. Até 2060, a Companhia investirá R$ 4,5 bilhões.

As medidas foram anunciadas pelo diretor de Relações Contratuais e Institucionais da Sabesp, Meunim Rodrigues de Oliveira Junior, e pela equipe de Operações durante reunião realizada nesta última sexta-feira, 7, com a presença do prefeito Marcelo Lima e de seus secretários. As ações fazem parte do compromisso de universalização do saneamento, contemplando também áreas rurais e comunidades informais do município.

Em parceria com a Prefeitura, a Companhia está investindo R$ 328,4 milhões na expansão e melhoria do sistema, com obras já em execução. As intervenções incluem a modernização e reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande, com o objetivo de aumentar a capacidade de tratamento da estação de 5.000 litros por segundo (L/s) para 5.400 litros por segundo (L/s), com mais de 78% já executados, além da aquisição de membranas de ultrafiltração para o sistema.

Além das obras, a Companhia está contratando uma série de serviços para modernizar a infraestrutura e aprimorar a gestão dos sistemas de água e esgoto na cidade. Entre as iniciativas, destacam-se a implantação de 24,5 km de nova rede de água, a substituição de 82,9 km da rede existente, a perfuração de um poço de abastecimento no bairro Capelinha e a instalação de três novos boosters, que ajudarão no bombeamento da água para que ela chegue com mais força e rapidez a imóveis localizados em regiões mais altas ou distantes do ponto de distribuição. Essas ações beneficiarão uma população de mais de 300 mil pessoas.

A nova gestão da Sabesp tem adotado uma abordagem focada nas necessidades específicas de cada cidade. Em São Bernardo do Campo, a implantação dos três novos boosters beneficiará as comunidades Jurubeba, Vila Balneária e Rosa Inês, reforçando o sistema de abastecimento de água e garantindo maior eficiência na prestação dos serviços.

A Sabesp também desenvolve iniciativas em parceria com o Governo do Estado, como os programas Integra Tietê, Se Liga na Rede e Água Legal, que levarão saneamento para moradores de áreas informais, contribuindo para a redução dos índices de desperdício e promovendo mais qualidade de vida para a população.

Investimentos no Grande ABC

Além das obras em São Bernardo do Campo, a Sabesp está realizando investimentos em outras cidades da região do Grande ABC. Em Mauá, Diadema, Santo André, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, o principal programa em andamento é o Integra Tietê, voltado para a ampliação da coleta e do tratamento de esgoto. Uma das iniciativas prevê quase dobrar a capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ABC, passando de 3 mil para 5,5 mil litros por segundo.

Também serão realizadas obras lineares, que incluem a implantação de aproximadamente 110 km de coletores-tronco (grandes tubulações), linhas de recalque (sistemas de bombeamento), redes coletoras de esgoto e interligações, além da construção de três estações elevatórias de esgoto. Esse conjunto de intervenções permitirá que o esgoto coletado nas residências seja devidamente transportado até as estações de tratamento.

Essas ações beneficiarão cerca de 530 mil habitantes da região, com um investimento total estimado em R$ 768,4 milhões.