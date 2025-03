Sabesp investiga vazamento de esgoto após surgimento de mancha verde no mar de Santos

Uma enorme mancha verde invadiu o mar de Santos, no litoral de São Paulo, após água escura escoar do Canal 2. A prefeitura acionou a Sabesp para investigar possíveis vazamentos de esgoto na região.

Moradores de Santos flagraram uma grande mancha verde saindo do canal 2 e se espalhando pelo mar anteontem. A água escura, com aparência de lodo, chamou a atenção e levantou suspeitas de vazamento de esgoto.

A prefeitura acionou a Sabesp para verificar eventuais problemas na rede de esgoto. Enquanto isso, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) reforçou que a praia do José Menino já estava imprópria para banho antes do ocorrido.

A Cetesb alertou a população para evitar contato direto com cursos d’água e canais que deságuam nas praias. O órgão destacou que os canais de drenagem são de responsabilidade da administração municipal, cabendo à prefeitura a fiscalização e manutenção.

Em nota, a Prefeitura de Santos afirmou que a Semam (Secretaria de Meio Ambiente) está investigando o caso. A administração municipal informou que o contraste de cor entre a água do canal e do mar “não necessariamente significa vazamento de esgoto”. A falta de chuvas nos últimos dias pode ter contribuído para a concentração de matéria orgânica nos canais.

“O município mantém fiscalização permanente para identificar eventual contribuição clandestina de esgotos”, disse a Prefeitura de Santos.

A bióloga Mariana Alves afirmou que a mancha pode ter diversas origens, desde matéria orgânica acumulada até despejo irregular. Segundo ela, a coloração esverdeada pode indicar proliferação de algas favorecida pelo calor e pela pouca movimentação da água nos canais.

O ideal é realizar uma análise para determinar se há risco ambiental ou contaminação para os banhistas Mariana Alves

A Sabesp foi procurada, mas não se manifestou até a última atualização desta reportagem. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.