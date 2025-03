Sábado de futebol na RECORD com nove jogos estaduais ao vivo

A RECORD exibe uma rodada repleta de emoção neste sábado (15/03), com a transmissão regional de nove partidas de diversos campeonatos estaduais. Os confrontos incluem finais, semifinais e duelos decisivos para a classificação às próximas fases dos torneios.

O destaque fica para a final do Campeonato Alagoano, onde CRB e ASA disputam o título após um empate eletrizante no primeiro jogo. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, com transmissão da TV Pajuçara, a partir das 16h.

No Campeonato Potiguar, América-RN e Santa Cruz de Natal duelam pela vaga na final, com o Santa Cruz em vantagem após vencer a ida por 2 a 1. O jogo será exibido pela TV Tropical, também às 16h.

Jogos decisivos nas semifinais estaduais

As semifinais de diferentes estaduais também prometem grandes emoções. No Campeonato Paranaense, Operário e Londrina iniciam a disputa pela vaga na final, com exibição da RICTV RECORD, às 16h.

No Campeonato Brasiliense, um clássico agita a fase decisiva: Gama e Brasiliense fazem o primeiro jogo da semifinal com transmissão da RECORD BRASÍLIA, PlayPlus e R7.

Outras semifinais acontecem no Campeonato Sergipano, com Itabaiana e América de Propriá (TV Atalaia e R7, às 16h), e no Campeonato Acreano, onde o Independência-AC encara o Plácido de Castro pela última rodada da fase de grupos (TV Gazeta, às 15h no horário local).

Além disso, os estaduais do Amapá, Roraima e Maranhão também terão jogos transmitidos ao vivo, com partidas que definirão os rumos das equipes na competição.

Confira os jogos transmitidos pela RECORD neste sábado (15/03):

TV PAJUÇARA: CRB x ASA – Final do Campeonato Alagoano

CRB x ASA – TV TROPICAL: América-RN x Santa Cruz de Natal – Semifinal do Campeonato Potiguar

América-RN x Santa Cruz de Natal – RICTV RECORD: Operário x Londrina – Semifinal do Campeonato Paranaense

Operário x Londrina – RECORD BRASÍLIA: Gama x Brasiliense – Semifinal do Campeonato Brasiliense

Gama x Brasiliense – TV ATALAIA: Itabaiana x América de Propriá – Semifinal do Campeonato Sergipano

Itabaiana x América de Propriá – TV GAZETA: Plácido de Castro x Independência-AC – Campeonato Acreano

Plácido de Castro x Independência-AC – TV IMPERIAL: Atlético Roraima x GAS – Campeonato Roraimense

Atlético Roraima x GAS – TV EQUINÓCIO: Ypiranga x Oratório – Campeonato Amapaense

Ypiranga x Oratório – TV CIDADE: Maranhão x Sampaio Corrêa – Campeonato Maranhense

Com jogos para todos os gostos, o futebol na RECORD promete agitar o sábado dos torcedores espalhados pelo país!