Esporte Record registra crescimento expressivo de audiência em várias regiões do Brasil

Com análises, opiniões, palpites e muito mais, o Esporte Record segue fazendo sucesso e crescendo a audiência por todo o Brasil, seja na TV ou no digital.

No último domingo (23/02), sob comando de Cléber Machado e Paloma Tocci, a atração obteve aumento de audiência em seis praças pelo país, com destaque para Campinas, com 113% de crescimento, Curitiba e Vitória, com 57% cada uma, em comparação com a última edição.

No digital, o programa deste domingo também registrou aumentos, sendo 19% no número de visualizações e 27% de interações. Vale destacar que desde sua estreia, em 19 de janeiro, o Esporte Record já foi visto por mais de 19 milhões de pessoas na TV.

O gol olímpico do Neymar no duelo entre Santos e Inter de Limeira, a classificação do Palmeiras, as análises da rodada, os gols do Paulistão e também de outros estaduais, o palpitão e o trecho da entrevista do baixinho Romário (onde ele fala quem jogou mais: Romário ou Dodô) foram alguns dos destaques que fizeram parte da edição deste domingo (23/02) do programa.

Sobre o Esporte Record

Para fechar o final de semana informado sobre a rodada e tirar suas conclusões dos jogos da rodada e das polêmicas, a atração tem início sempre após o Domingo Espetacular, às 23h, ao vivo, com um time de craques nos comentários: Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, além de apresentação de Cléber Machado e Paloma Tocci.

Não conseguiu acompanhar o programa ao vivo? Não tem problema! Todas as edições estão disponíveis no PlayPlus, o streaming da RECORD.