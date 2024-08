Após comprar Brasileiro, Record renova contrato do Campeonato Paulista até 2029

Após adquirir os direitos do Campeonato Brasileiro até 2027, como antecipou a Folha de S.Paulo, a Record renovou o contrato de transmissão do Campeonato Paulista até 2029. Com isso, a emissora de Edir Macedo terá futebol em sua programação de janeiro a dezembro.

A renovação do Paulista foi informada inicialmente pelo jornal Meio e Mensagem e confirmada pela reportagem. O acordo foi selado junto à Federação Paulista de Futebol com intermediação da Livemode, a mesma que negociou os jogos da Liga Forte União no Campeonato Brasileiro. A Record confirma o novo vínculo.

O Campeonato Paulista já é exibido pela emissora aos domingos desde 2022, com sucesso de audiência. Em setembro, a Record começará a montar uma equipe fixa de esportes, algo que não tem hoje.

