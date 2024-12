A recente reestruturação do Grupo Wagner, após o motim fracassado de 2023, revela a resiliência e adaptação das organizações paramilitares russas em um cenário geopolítico complexo. Embora a tentativa de colapso da cúpula militar da Rússia tenha falhado, o grupo, agora conhecido como Africa Corps, continua suas atividades na África, expandindo sua influência em regiões como o Sahel.

Especialistas alertam que a presença dessa mercenária não é apenas perpetuada em matéria de direitos humanos, mas também auxilia no financiamento da Guerra da Ucrânia. O novo nome do grupo é uma alusão inquietante ao Afrika Korps da Alemanha nazista, indicando um ressurgimento de táticas agressivas na África.

Incorporados ao Ministério da Defesa Russo, os mercenários consistem em estabelecer laços com governos locais, como o de Burkina Fasso, onde foram solicitados para proteger líderes que ascenderam ao poder por meio de golpes militares. No entanto, esta colaboração tem gerado preocupações sobre a soberania política e os direitos humanos nos países africanos.

Os relatórios indicam que as operações na África geraram lucros lucrativos para o Kremlin. A retirada de recursos, como ouro, tem sido utilizada para avaliação internacional imposta após a invasão da Ucrânia. O Blood Gold Report destaca que os mercenários russos já extraíram bilhões em ouro desde 2022, contribuindo para financiar o esforço bélico na Europa.

À medida que a instabilidade no Sahel se intensifica, especialmente com o aumento da repressão contra minorias étnicas sob o pretexto de combate ao terrorismo, uma situação que exige atenção internacional. As ações do Africa Corps ilustram como a Rússia busca expandir sua influência em um contexto de crise global, deixando um rastro preocupante de violência e divulgação de direitos humanos.