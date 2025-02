Rudge Ramos recebe ação especial do programa Cidade Linda de Viver

O Rudge Ramos, tradicional bairro de São Bernardo, foi o escolhido para dar início à ampliação do Programa Cidade Linda de Viver. A partir desta quarta-feira (19/2), o projeto implantado pelo prefeito Marcelo Lima vai intensificar, principalmente, o trabalho de zeladoria no município, percorrendo os diversos bairros da cidade e promovendo melhorias em diferentes áreas.

O programa passa a ser intersecretarial, expandindo a atuação e a gama de atividades ofertadas. Neste contexto, 10 secretarias estarão envolvidas nas intervenções, que incluem varrição de ruas, readequação da sinalização de solo, manutenção de pontos de ônibus, troca de iluminação e ações de segurança urbana.

Omar Matsumoto/PMSBC

“Nossa cidade foi mapeada e dividida em 19 macrorregiões que vão receber a ampliação deste programa, porque uma cidade mais feliz é um conjunto de fatores e, com esta ação, estamos construindo uma cidade bem organizada, sinalizada e melhor estruturada, aproximando a população dos principais serviços que a Prefeitura disponibiliza”, afirmou o prefeito Marcelo Lima.

O secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Fernando Longo, destacou também a importância do trabalho em conjunto para garantir à população uma resposta rápida das ações. “Esse trabalho em conjunto é um esforço coletivo para garantir à nossa população uma melhor qualidade de vida. A determinação do prefeito foi assegurar o melhor cuidado enquanto zeladoria do bairro, assim como descentralizar os serviços essenciais da gestão.”

Omar Matsumoto/PMSBC

Melhorias e serviços oferecidos

Durante os próximos 45 dias, o bairro será contemplado com diversas ações de melhorias, englobando as secretarias de:

Serviços Urbanos : capina e roçada, varrição, pintura de guias, limpeza de bocas de lobo, poda de árvores, tapa-buracos, manutenção de áreas verdes e equipamentos como quadras, academias ao ar livre e playgrounds.

: capina e roçada, varrição, pintura de guias, limpeza de bocas de lobo, poda de árvores, tapa-buracos, manutenção de áreas verdes e equipamentos como quadras, academias ao ar livre e playgrounds. Obras e Projetos : iluminação pública, com apoio das concessionárias Sabesp e Enel para otimizar podas de árvores quando necessário.

: iluminação pública, com apoio das concessionárias e para otimizar podas de árvores quando necessário. Saúde : ações de conscientização sobre a dengue e distribuição de folhetos informativos.

: ações de e distribuição de folhetos informativos. Transporte, Mobilidade e Infraestrutura : readequação da sinalização de solo , faixas de pedestres, lombadas, semáforos, limpeza e manutenção de pontos de ônibus.

: readequação da , faixas de pedestres, lombadas, semáforos, limpeza e manutenção de pontos de ônibus. Defesa Civil: monitoramento de elevatórias e piscinões, orientações sobre inundações e atendimento em casos de emergência.

Além das intervenções estruturais, o bairro também receberá ações específicas, como:

Força-tarefa do Programa Atende Bem , facilitando o atendimento das demandas dos moradores.

, facilitando o atendimento das demandas dos moradores. Central de Trabalho e Renda (CTR) , promovendo a intermediação de empregos com a iniciativa privada.

, promovendo a intermediação de empregos com a iniciativa privada. Atendimento móvel do Programa Tudo em Dia, oferecendo condições para flexibilização de pagamento de débitos fiscais com o município.

A segurança pública também será reforçada na região Rudge/Vivaldi, com rondas programadas em pontos estratégicos e patrulhamento fixo em locais de maior movimentação, como o Largo São João Batista, Praça Bruxelas e EMEBs.