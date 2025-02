Rua Nova ultrapassa meta de janeiro e alcança 20 quilômetros de vias recapeadas

Santo André, 1° de fevereiro de 2025 – O programa Rua Nova encerrou o mês de janeiro com meta mais do que alcançada em Santo André. A Prefeitura previa recapear 15 quilômetros de vias pela cidade no primeiro mês do ano, mas chega ao início de fevereiro com 20 quilômetros de ruas e avenidas recapeadas.

Principal via de acesso aos bairros Parque Marajoara e Cidade São Jorge, a Avenida São Paulo está sendo contemplada. O processo de modernização asfáltica da Prefeitura vem realizando o processo em 1,2 quilômetro de extensão. Também recebeu asfalto novo o trecho de 260 metros na alça de acesso da Avenida Santos Dumont à Avenida Firestone, a partir da Avenida Queirós dos Santos.

O prefeito Gilvan Junior esteve nos dois endereços para acompanhar de perto as obras e celebrou junto à equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos os avanços das intervenções.

“O trabalho não para com o programa Rua Nova. Falamos que faríamos 15 quilômetros e finalizamos janeiro com 20 quilômetros, por uma cidade cada vez melhor. Investimento para melhorar a vida das pessoas”, festejou o chefe do Paço andreense, que esteve na companhia do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

Para esta fase do Rua Nova na Avenida São Paulo estão sendo investidos R$ 2,6 milhões. Um trecho da via não passará pelo processo de recapeamento neste momento, em razão de o asfalto se encontrar em boas condições.

A Avenida São Paulo é fundamental para moradores da região, passando por comércios dos mais variados tipos e também serviços, como a Clínica da Família São Jorge. Conta ainda com a circulação do transporte público, sendo ainda mais vital aos munícipes e trabalhadores locais.

Tão importante quanto a Avenida São Paulo é a Avenida Santos Dumont, um dos principais eixos viários da cidade, que também serve aos ônibus municipais e intermunicipais, e que serve de ligação ao Centro, em um dos sentidos, e a Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, na direção oposta.

“Se ainda não chegou na sua rua, tenha paciência porque vai chegar. A gente, pouco a pouco, vai asfaltando e chegando a todos os bairros”, finalizou o prefeito Gilvan.

Outros bairros contemplados pelo Rua Nova este mês foram Campestre, Vila Guiomar e Vila Gilda. Desde que foi iniciado, em 2017, o programa já chegou mais de 400 quilômetros de vias em todas as regiões de Santo André.



Crédito:Eduardo Merlino/PSA

Crédito:Eduardo Merlino/PSA

Crédito:Eduardo Merlino/PSA