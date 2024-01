Rua no Ipiranga será interditada para realização de Pré-Carnaval

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Rua Aida, no Ipiranga, zona sul da cidade, que será interditada no sábado (27/1), das 10h às 21h, para realização do Pré-Carnaval.

Alternativas

Os veículos provenientes da Rua Aida com destino à Lício de Miranda deverão virar à direita na Rua Auriverde, virar à esquerda na Rua Violantino dos Santos, virar à direita na Rua Álvaro Fragoso, virar à esquerda na Rua Pedro Fachini, virar à direita na Rua Campante, virar à esquerda na Rua Amadis e virar à esquerda na Rua Lício de Miranda, seguindo seu destino.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações