Roxy dinner show comemora 100 apresentações

Inaugurado em 17 de outubro de 2024, no dia 21 de março, o icônico show atinge a marca de 100 apresentações, celebrando ​uma trajetória de sucesso. ​Fechará com em torno de 50.000 mil espectadores.

Nos bastidores, a grandiosa orquestração gastronômica comandada pelo chef executivo Caio Silva. Sua equipe de 30 profissionais opera ininterruptamente das 8h às 5h da manhã seguinte, servindo cerca de 1.500 pratos em apenas duas horas. Ou seja, Caio vai atingir a marca de 150.000 empratados e isso sem contabilizar eventos fechados. A assinatura do menu é do renomado chef Danilo Parah, mas é Caio quem assegura que cada prato seja uma extensão do espetáculo.

A crescente demanda tem sido notável. Com funcionamento de quinta a domingo, o espaço abriu excepcionalmente às quartas-feiras em janeiro e fevereiro para atender à alta procura. O reflexo foi um aumento expressivo no público estrangeiro, que já representa 75% da plateia. Turistas vindos dos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Mônaco, Holanda, Costa Rica, República Dominicana, Itália e Peru têm garantido suas noites no espetáculo.​

Com apenas cinco meses de funcionamento e um impacto impressionante, o Roxy Dinner Show segue como um marco na cena cultural e turística do Rio de Janeiro.

Um novo destino turístico no Rio de Janeiro – O Rio de Janeiro, uma das cidades mais desejadas do mundo, recebe anualmente cerca de 13,5 milhões de turistas nacionais e 1,5 milhão de visitantes internacionais. Reconhecida por sua beleza natural e pontos turísticos mundialmente famosos como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a praia de Copacabana — a “princesinha do mar” —, a cidade agora enriquece sua oferta cultural com o Roxy Dinner Show.

Com uma infraestrutura moderna e sofisticada, o Roxy Dinner Show atende à crescente demanda por entretenimento noturno de alto padrão, inexistente no Rio de Janeiro. Oferece um espetáculo vibrante e sofisticado para toda a família, com classificação etária livre. O espaço surge como uma nova opção de entretenimento noturno para os cariocas, turistas estrangeiros e brasileiros de todas as cidades do país e amantes da cultura, da música e gastronomia brasileira.

Um monumento restaurado e reimaginado – Inaugurado em 1938, o cinema Roxy foi, por décadas, um monumento do estilo Art déco e a maior sala de exibições do Brasil, com capacidade para até 1.700 pessoas. Com projeto dos renomados Sérgio Moreira Dias e Ana Lúcia Jucá, o Roxy recebeu uma releitura arquitetônica com detalhes contemporâneos, mantendo, no entanto, os principais elementos que distinguiram aquele importante espaço cultural, presentes na memória afetiva das pessoas e na história da cidade.

O glamour começa já na entrada, com uma nova calçada de pedras portuguesas que fazem referência ao famoso calçadão de Copacabana. A fachada revitalizada apresenta as clássicas colunas cilíndricas destacadas dos panos de esquadria, valorizando suas formas, agora com nova coloração dourada, representativa da época de ouro do cinema. A renovação da esquadria externa manteve a transparência e a visualização do espaço interior.

Ao ingressar no consagrado foyer, o público pode perceber o equilíbrio entre a modernidade dos elementos atuais e os detalhes construtivos preservados desde a inauguração, com destaque para a escada principal, cujo piso em lioz rosa foi restaurado, além dos guarda-corpos dourados em suas formas originais, as colunas internas em granito preto e o antigo painel artístico localizado no alto do espaço central, preservado e recomposto, representando a dança, a música e a arte cênica, preconizando a transformação do cinema em casa de espetáculos com diversidade cultural.

Novos elementos foram aplicados ao foyer, tornando-o mais atual e sofisticado. O piso recebeu granito preto absoluto, também presente nas antigas colunas quadradas do espaço. As colunas cilíndricas receberam nova cor dourada. As paredes foram revestidas com mosaicos de espelhos, além de painéis funcionais como luminárias decorativas, com detalhes em latão dourado, complementados por marcenaria de madeira nobre. Arandelas e lustres pendentes em estilo déco foram instalados no foyer, completando a ambientação e remetendo ao estilo da época original.

A plateia recebeu tratamento em marcenaria com iluminação indireta, com funções acústica e decorativa. O tapete em cor laranja e a bela cortina de veludo dourado são elementos de destaque na composição do espaço, traduzindo elegância e conforto. Os guarda-corpos da escada principal do foyer são elementos de referência e integração entre os ambientes do Roxy, combinando história e sofisticação.

A cúpula luminária no teto da plateia foi redescoberta e apresentada conforme o projeto original, com 280 metros quadrados e mais de duas toneladas, tornando-se o elemento arquitetônico mais emblemático do Roxy, revitalizado para resgatar seu apogeu e, ao mesmo tempo, oferecer uma estrutura contemporânea para o entretenimento.

A estrutura em abóbada original, projetada pelo engenheiro Emílio Henrique Baumgart, foi restaurada, e toda a casa recebeu tratamento de isolamento e conforto acústico.

Uma viagem cinematográfica e sensorial pelo Brasil

No palco de aproximadamente 400 metros quadrados, o público vislumbra um painel de LED côncavo de 210 metros quadrados, com tecnologia 4D, que proporciona uma experiência cinematográfica imersiva em 180°. Esse recurso permite uma viagem pelas belezas e ícones do Brasil, desde o Pelourinho, em Salvador, até as profundezas da Amazônia.

Com capacidade para 680 pessoas, o Roxy Dinner Show foi concebido para oferecer uma verdadeira experiência multissensorial. Um inovador projeto de light design, que envolve a famosa cúpula luminária, interage diretamente com a apresentação, criando um espetáculo imersivo que conecta os espectadores ao melhor da cultura brasileira. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência inesquecível, unindo elementos visuais e sonoros.

Aquele Abraço: o grande espetáculo

Com direção geral de Abel Gomes, responsável pelas cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas Rio 2016, o espetáculo “Aquele Abraço” celebra a diversidade e a alegria do Brasil em uma megaprodução voltada para toda a família. Acompanhados pela Banda Roxy, dezenas de cantores, atores, bailarinos e músicos apresentam um show que viaja pelos ritmos e expressões culturais do Brasil, do samba ao Funk, do Frevo à Bossa Nova, passando pela poesia, pela street art e pelos costumes de diferentes regiões.

Com direção cênica e coreografias de Priscilla Mota e Rodrigo Negri, vencedores do Carnaval pela Unidos do Viradouro, e roteiro de Leonardo Bruno, o espetáculo é um verdadeiro mosaico da brasilidade, destinado a encantar tanto turistas nacionais e internacionais quanto os próprios cariocas. A direção musical é de Pretinho da Serrinha, com um repertório que passeia por mais de 50 canções de diferentes ritmos nacionais. Com figurinos assinados por Leonardo Bora e Gabriel Haddad, carnavalescos da escola de samba Grande Rio, o espetáculo traz 350 fantasias exclusivas e um elenco de 60 artistas em cena. É uma experiência imersiva e sensorial, enriquecida ainda pelo desenho de luz de Maneco Quinderé.

“Ser parte do time ‘Aquele Abraço’ no novíssimo Roxy é entrar para a história, em um novo capítulo de um dos bairros mais famosos do mundo. Salve, Copacabana!”, diz Pretinho da Serrinha, diretor musical do espetáculo.

“Para nós, é uma satisfação enorme criar um espetáculo com a cara do Brasil, a pluralidade dos nossos artistas nos emociona.”, afirmam Priscila Motta e Rodrigo Neri, diretores cênicos e coreografias do Roxy Dinner Show.

“Criar o espetáculo de reinauguração do Roxy é um privilégio para qualquer artista. Queremos que o público saia do Roxy com orgulho de ver o renascimento dessa casa, com orgulho de ver que somos capazes de criar um show tão grandioso, mas, principalmente, com orgulho de ser brasileiro.”, afirma Leonardo Bruno, roteirista do Roxy Dinner Show.

Experiência gastronômica e musical completa – O Roxy Dinner Show funciona de quinta a sábado, das 19h30 às 23h15, e aos domingos, das 19h às 22h45. O jantar é servido ao longo de 2 horas, enquanto o público aprecia música ao vivo com o trio da Banda Roxy, que toca sucessos da Bossa Nova e da Música Popular Brasileira. Após o jantar, tem início o espetáculo “Aquele Abraço”, com duração de 1h30, proporcionando uma noite completa de entretenimento.

A experiência gastronômica é assinada pelo chef Danilo Parah, um dos mais premiados chefs brasileiros. A cada estação do ano, renomados chefs do país serão convidados a criar

cardápios exclusivos, executados com maestria pelo chef executivo da casa, Caio Silva. A cozinha do Roxy Dinner Show, projetada para atender aos mais altos padrões gastronômicos, ocupa um espaço de 800 metros quadrados e oferece uma experiência culinária de excelência, equiparada às dos melhores hotéis do mundo.

Sobre o Roxy Dinner Show

“O Rio é único do ponto de vista do turismo, com altas taxas de ocupação hoteleira, mas carecia de uma opção de entretenimento noturno de alto padrão para toda família, para cariocas e turistas que visitam a cidade, por isso resolvi criar e investir no Roxy Dinner Show, que promete ser o maior espetáculo desse tipo no mundo e uma nova referência em entretenimento no Brasil”, afirma Alexandre Accioly, empreendedor à frente do projeto.

“Investir no Rio de Janeiro em um projeto tão magnífico como o Roxy Dinner Show é um privilégio. Recuperar um espaço tradicional e histórico e dar à cidade uma casa de nível internacional, unindo o passado com a sofisticação tecnológica do entretenimento, me faz acreditar que estar na Cidade Maravilhosa, mais do que um investimento, é um orgulho”, revela o empresário Dody Sirena, sócio e fundador da DC Set Group.

“O Roxy é um orgulho para todos nós brasileiros, um projeto único, com 100% de brasilidade, e vai resgatar a história e a cultura do nosso país em um espetáculo grandioso. Estamos trazendo algo inovador, que promete encantar tanto os cariocas quanto os turistas, proporcionando uma experiência inesquecível em um dos cenários mais icônicos do Rio”, complementa Cicão Chies, sócio e fundador da DC Set Group.

Infraestrutura e inovação para uma experiência completa: espaço para eventos corporativos e acadêmicos

O Roxy Dinner Show também pode ser utilizado para congressos, palestras, formaturas e eventos corporativos. O anfiteatro está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, contando com todos os equipamentos de som e luz necessários para realizar eventos de alto padrão. Além disso, podem ser oferecidos serviços de café da manhã, coffee breaks ou almoço, proporcionando uma experiência completa e confortável para empresas.

O projeto do Roxy Dinner Show é uma realização da Accioly Participações e do DC Set Group, que representou um investimento de R$ 67 milhões e foi planejado para ser uma das maiores e mais versáteis casas de entretenimento do mundo.