Cine Roxy do Rio é restaurado e transformado

Após 22 meses de reforma, o histórico cinema Art déco de Copacabana se transforma em um espaço sofisticado que combina cultura e gastronomia brasileira em uma experiência imersiva completa.

Divulgação

O espetáculo “Aquele Abraço”, idealizado por Abel Gomes, leva o público a uma viagem sensorial pela cultura brasileira, utilizando um painel de LED 4D de 210 metros quadrados para exibir cenários icônicos como o Pelourinho e a Amazônia. A direção cênica e coreografia são assinadas por Priscilla Mota e Rodrigo Negri, enquanto a trilha sonora, que percorre mais de 50 ritmos nacionais, é dirigida por Pretinho da Serrinha.



Com capacidade para 680 pessoas, o Roxy Dinner Show combina tecnologia de ponta, figurinos elaborados e um elenco de 60 artistas, oferecendo uma experiência completa de entretenimento para toda a família.



O projeto, uma parceria entre Accioly Participações e DC Set Group, recebeu um investimento de R$ 65 milhões, transformando o espaço em um novo ícone do turismo brasileiro e na maior casa de entretenimento do país.



A lista de convidados para a inauguração está a cargo dos sócios e da promoter Carol Sampaio.