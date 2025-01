Roubos no interior de SP caem 20,2% em um ano

O número de roubos no interior de São Paulo atingiu, em 2024, o menor patamar da série histórica iniciada em 2001, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). Foram 34.331 ocorrências, incluindo roubos em geral, a bancos e de cargas. Em relação a 2023, a redução foi de 20,2%.

Além da queda nos roubos, o ano passado também registrou um dos menores índices de latrocínios já contabilizados. Com 80 casos, o número se iguala ao de 2021, durante a pandemia de covid-19. Em comparação com 2023, quando ocorreram 92 latrocínios, a diminuição foi de 13%.

Os homicídios dolosos também apresentaram retração, passando de 1.627 casos em 2023 para 1.572 em 2024.

Redução dos crimes também ocorre no estado

Os dados do interior refletem uma tendência estadual. Em todo o território paulista, os roubos em geral caíram 15% no último ano. Já os roubos de carga tiveram redução de 22,3%.

Quase todas as modalidades criminais apresentaram queda no mês de dezembro de 2024 no interior. O roubo de carga, por exemplo, caiu 33,8%, passando de 133 registros para 88.

Os roubos em geral seguiram o mesmo padrão, diminuindo 19,2% – de 3.403 para 2.747 ocorrências. Já os roubos de veículos tiveram 118 casos a menos, caindo de 981 em 2023 para 863 em 2024.

Os latrocínios também foram menos frequentes. Em dezembro de 2024, houve apenas um caso registrado em todas as cidades do interior, contra oito no mesmo mês de 2023. Os homicídios dolosos tiveram queda de 21%, de 171 para 135 no comparativo anual.

Apreensão recorde de drogas no interior

As forças de segurança apreenderam mais de 139,7 toneladas de drogas no interior em 2024, um aumento de 5,8% em relação a 2023, quando foram recolhidas 132 toneladas.

Destaque para a maior apreensão de cocaína da história realizada pela Polícia Militar: 3,2 toneladas da droga foram encontradas escondidas em uma carga de ração para gado no dia 4 de dezembro, na cidade de Assis. A operação representou um prejuízo estimado em mais de R$ 100 milhões para o crime organizado.