Cidade de São Paulo tem o menor número de vítimas de homicídio desde 2001

A cidade de São Paulo atingiu em 2024 o menor número de vítimas de homicídio desde o início da série histórica da Secretaria de Segurança Pública (SSP), iniciada em 2001. Foram 498 homicídios, uma redução de 18 casos em relação a 2023. Há duas décadas, o número chegava a 5.463 vítimas.

Os resultados refletem o esforço da polícia paulista no combate aos crimes contra a vida. Entre as medidas adotadas nos últimos anos estão o reforço no policiamento ostensivo, o uso de tecnologia com a instalação de novas câmeras, o aumento das investigações pela Polícia Civil e convênios para compartilhamento do videomonitoramento. Além disso, houve a expansão da atividade delegada, permitindo maior presença policial em áreas estratégicas.

Taxa de homicídios segue abaixo da média global

Os dados da SSP também mostram que a capital reduziu sua taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Em 2024, o índice foi de 4,36, enquanto em 2023 era de 4,51. No início da série histórica, esse número chegava a 51,9.

O indicador paulista é menor do que o de diversas metrópoles internacionais. Nos Estados Unidos, cidades como Austin (5,6), Phoenix (7,6) e Denver (8,5) apresentaram taxas superiores, segundo o Council on Criminal Justice (CCJ).

O Estudo Global sobre Homicídios da ONU, divulgado no ano passado com base em dados de 2021, apontou uma taxa média de 5,8 homicídios por 100 mil habitantes no mundo. A média para as Américas foi ainda maior: 15 homicídios por 100 mil habitantes.

A cidade de São Paulo também se destaca em comparação ao índice nacional e estadual. O Mapa da Segurança Pública de 2024, do Ministério da Justiça, apontou uma taxa de 18,53 homicídios por 100 mil habitantes no Brasil em 2023, enquanto a média da Região Sudeste foi de 11,4. No estado de São Paulo, a taxa registrada pela SSP foi de 5,9, próxima da média global da ONU e muito inferior à média brasileira.

Com esses números, a capital paulista reforça sua posição como uma das cidades mais seguras do país, consolidando a queda histórica nos índices de homicídios.