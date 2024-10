Roubos e homicídios são os menores da história em nove meses em SP

O balanço mensal realizado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) indicou uma queda histórica no número de roubos em geral e de homicídios dolosos no estado de São Paulo de janeiro a setembro deste ano. Os crimes foram os menores em 24 anos para o período. Também houve redução nos furtos e aumento nas apreensões de armas, veículos e prisões efetuadas.

Os roubos em geral, que incluem os de carga e a banco, caíram 14,7% em relação a janeiro a setembro do ano passado. O índice passou de 171.635 para 146.455, que representa cerca de 25 mil roubos evitados em noves meses. Em setembro, a redução chegou a 20,5%, com 14.231 ocorrências.

Esse tipo de crime segue uma tendência de queda observada mês a mês durante o ano. Desde junho, os índices mensais têm sido os menores da série histórica desde 2001, quando as ocorrências criminais passaram a ser contabilizadas.

Outro tipo de roubo que atingiu a menor marca em 24 anos no acumulado dos meses foi o de veículos. O índice passou de 27.269 para 22.648 este ano, queda de 16,9%. No mês anterior, foram 2.455 boletins, 591 a menos do que em 2023 – baixa de 19,4%.

Os roubos de carga passaram de 4.476 para 3.569 até setembro, redução de 20,3%. Em setembro houve 153 registros a menos na comparação, de 476 para 323.

Quase 50 mil furtos e roubos a menos neste ano

Além dos roubos, o trabalho realizado de forma conjunta entre as Polícias Civil e Militar ajudou a reduzir o índice de furtos em todo o estado. De janeiro a setembro, os furtos em geral e de veículos caíram 4% e 1,5%, respectivamente. Os furtos em geral, que incluem os de carga, passaram de 431.145 para 413.827. Em setembro, foram 45.906 registros, 2,2 mil a menos do ano anterior.

Os furtos de veículos tiveram mil casos a menos em nove meses, fechando o período com 69.439 ocorrências. No último mês foram 7.882 crimes comunicados à Polícia Civil no estado. Somando os furtos e roubos, foram 49 mil assaltos evitados pelas forças de segurança na capital paulista, região metropolitana e no interior do estado até setembro deste ano.

Queda recorde de homicídios

O número de homicídios dolosos – quando há intenção de matar – também foi o menor da série histórica para o recorte de nove meses. A queda foi de 3,7%, de 1.931 para 1.860 neste ano. No último mês foram 242 crimes intencionais.

Em todo o estado, a Polícia Civil registrou 131 casos de latrocínios – roubos seguidos de morte – de janeiro a setembro deste ano. No mês passado, foram 15 crimes.

As delegacias paulistas elaboraram 10.857 boletins de ocorrência de estupro em nove meses. No mês anterior foram 1.337 denúncias. Também houve 173 casos de feminicídios em nove meses – 24 crimes foram cometidos em setembro.

Mais de 10 mil armas de fogo apreendidas

As estratégias de combate ao crime realizadas pela atual gestão resultaram no aumento de armas de fogo ilegais apreendidas, mais veículos recuperados e crescimento de infratores presos ou apreendidos na comparação com 2023.

De janeiro a setembro, foram presos ou apreendidos, seja por flagrante ou por mandado judicial, 151.005 infratores, aumento de 6,5%. Os veículos recuperados saltaram 21,4%, de 34.102 para 41.392.

As Polícias Civil e Militar retiraram de circulação 10.542 armas de fogo ilegais neste ano em todo o território paulista – a quantidade representa um aumento de 25,8% na comparação com igual período do ano passado. Dentre os armamentos, foram 191 fuzis apreendidos, 57,8% a mais no comparativo.

Em relação à apreensão de drogas, no período, foram 148,3 toneladas de entorpecentes recolhidos pelas polícias em todo o estado de São Paulo, sendo a maior parte maconha – 104 toneladas.