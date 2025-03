Roubo de veículos cai em Santo André, mas outros delitos têm alta

O ABCdoABC recebeu relatos de munícipes de Santo André que alegaram insegurança e medo ao sair nas ruas, pois a percepção dos reclamantes é a alta na prática de crimes como roubos e furtos.

Os números no site da SSP (Secretaria de Segurança Pública), do Governo do Estado de São Paulo, foram atualizados e agora é possível consultar as estatísticas por mês, com os dados de janeiro de 2025.

Desse modo, em Santo André foram registrados, de acordo com o site da SSP-SP, no mês de janeiro passado, 783 furtos outros e 370 furtos de veículos, enquanto o roubo de veículos traz 92 casos registrados, e roubos outros tiveram 584 registros, já o roubo de carga foi responsável por 13 ocorrências.

Queda no roubo de veículos

No crime de roubo de veículos, o site da SSP-SP indica que em janeiro de 2025 foram anotados 92 casos, contra 131 em dezembro de 2024, uma queda de aproximadamente 30%.

Alta entre roubos outros

Entre o item ‘roubos outros’, os números indicam alta em torno de 16,5%, isso porque em dezembro de 2024 foram anotados 501 casos desse tipo de delito contra 584 no mês de janeiro de 2025.

Furtos outros tiveram alta

Em comparação com dezembro de 2024, o índice de furtos outros, em janeiro, ficou cerca de 5,7% maior, já que no último mês do ano passado foram registrados 741 contra 783 ocorrências no primeiro mês de 2025.

Alta nos furtos de veículos

E, mais uma vez, no comparativo dos mesmos meses, no caso de furtos de veículos, o Município apresentou 370 casos em janeiro passado, contra 263 registros desse tipo de delito em dezembro de 2024, o que representa uma alta de cerca de 41% das ocorrências.

Números estáveis quando a pauta é roubo de cargas

Ainda no compilado que o ABCdoABC fez, com as comparações dos números disponíveis no portal da SSP-SP, no tópico roubo de cargas, os números ficaram praticamente estáveis, já que em dezembro de 2024 a cidade registrou 14 casos, enquanto no primeiro mês de 2025 foram registradas 13 ocorrências.