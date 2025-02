Prefeitura de Santo André e PM fazem reunião para alinhar ações de segurança pública

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior, se reuniu com o comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pelo ABC, coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, e também com o superintendente do Centro de Operações Integradas (COI), Carlos Secco. No encontro foram discutidos alinhamento de ações de segurança pública, integração de sistemas e estratégias específicas de atuação.

Durante a reunião, foram abordadas formas de ampliar a atuação da Polícia Militar dentro do COI, que vai permitir uma maior capacidade de resposta nas ocorrências em tempo real, além de otimizar o uso da tecnologia de videomonitoramento na prevenção e combate à criminalidade. Outra pauta abordada foi a implementação de sistemas utilizados pela Polícia Militar diretamente na sede do Centro de Operações Integradas.

O prefeito Gilvan destacou a importância do encontro com o comandante do CPA/M-6 e reforçou o compromisso da administração municipal com a segurança pública. “O COI é um exemplo de integração e eficiência no monitoramento da nossa cidade. Essa parceria é essencial para ampliarmos o combate ao crime e dar mais segurança aos andreenses. Estamos investindo cada vez mais em tecnologia e infraestrutura para continuarmos sendo referência nesta área”, afirmou.

O coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches também conheceu de perto as instalações do Centro de Operações Integradas e toda a estrutura de monitoramento da cidade. O COI concentra em um único espaço diversas forças de segurança como a Polícia Militar e Civil, além da Guarda Civil Municipal (GCM). Samu, Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) e SATrans completam a estrutura.

O superintendente do COI, Carlos Secco frisou que esses encontros são importantes para fortalecer as políticas públicas de segurança. “O município segue empenhado em fortalecer o COI como um modelo de segurança integrada, com ações conjuntas e garantindo investimentos constantes para aprimorar o serviço prestado à população“, destacou.



Crédito:Eduardo Merlino/PSA

